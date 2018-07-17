انهيار مبنى من 6 طوابق قرب نيودلهي

وقال التلفزيون الهندي، إن المبنى كان يضم ما يصل إلى 12 عائلة.
وقال مكتب يوجي أديتياناث، رئيس حكومة ولاية أوتار براديش، في تغريدة على "تويتر"، إن الأوامر صدرت إلى قوة التعامل مع الكوارث لتقديم كل المساعدات الممكنة والإمدادات الطبية للمصابين.
يذكر أن حوادث انهيار المباني شائعة في الهند خلال فصل الرياح الموسمية بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول، إذ تضعف الأسس بسبب الأمطار الغزيرة، وذلك لسوء نوعية البناء.
ولقي ما لا يقل عن 72 شخصا مصرعهم في مومباي في عام 2013، في أسوأ انهيار في العقود الأخيرة.
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