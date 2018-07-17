انهيار مبنى من 6 طوابق قرب نيودلهي

قالت الشرطة الهندية، إن بناية من 6 طوابق، انهارت قرب موقع بناء في منطقة جريتر نوديا القريبة من نيودلهي، في وقت متأخر اليوم الثلاثاء 17 يوليو/ تموز، ما أدى إلى حصار ما لا يقل عن 15 شخصا تحت الأنقاض.

© Sputnik . Alexey Kudenko انهيار في منجم للذهب في جنوب أفريقيا يحاصر 13 شخصا

وقال التلفزيون الهندي، إن المبنى كان يضم ما يصل إلى 12 عائلة. وقال مكتب يوجي أديتياناث، رئيس حكومة ولاية أوتار براديش، في تغريدة على "تويتر"، إن الأوامر صدرت إلى قوة التعامل مع الكوارث لتقديم كل المساعدات الممكنة والإمدادات الطبية للمصابين.

كما ذكرت إحدى وسائل الإعلام المحلية، أن فريق إنقاذ عثر على جثتين على الأقل، وسط مخاوف من أن يكون عدد المحاصرين 50 شخصا على الأقل، بحسب "رويترز".

يذكر أن حوادث انهيار المباني شائعة في الهند خلال فصل الرياح الموسمية بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول، إذ تضعف الأسس بسبب الأمطار الغزيرة، وذلك لسوء نوعية البناء.

ولقي ما لا يقل عن 72 شخصا مصرعهم في مومباي في عام 2013، في أسوأ انهيار في العقود الأخيرة.