الكونجرس يناقش حقيقة الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

يعقد الكونجرس الأمريكي، اليوم، جلسة حول مستقبل هضبة الجولان السورية المحتلة، ومدى موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على فرض السيادة الإسرائيلية على الهضبة.

وأكد المركز الأورشليمي لشؤون المجتمع والدولة أن الكونجرس الأمريكي سيعقد جلسة "مهمة"، اليوم، الثلاثاء، لبحث مدى أهمية اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بفرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

© REUTERS / AMIR COHEN ليبرمان من هضبة الجولان: كل جندي سوري يوجد في المنطقة يعرض حياته للخطر

وكتب المركز الأورشليمي على موقعه الإلكتروني، مساء اليوم، الثلاثاء، 17 يوليو/تموز، أن الكونجرس الأمريكي سيعقد ندوة تحت عنوان "أفق جديد في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: من نقل السفارة إلى القدس وحتى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في هضبة الجولان"، بزعامة عضو الكونجرس، رون ديسانتس (جمهوري).

جاءت الندوة بدعوة من الدكتور دوري جولد، رئيس المركز الأورشليمي لشؤون الدولة والمجتمع، وهو مدير عام وزارة الخارجية السابق، حيث تناقش الندوة مدى أهمية الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، وهو الأمر الذي ناقشه جولد في ندوة مشابهة في موسكو، في شهر فبراير/شباط الماضي.

تأتي الندوة المهمة بالتزامن مع قمة الرئيسين، الأمريكي والروسي، في هلسنكي، والتي تناقش مستقبل سوريا، والخلافات الكبيرة بين إسرائيل و إيران ، وقواعد الأخيرة العسكرية في سوريا.

سبق للدكتور دوري جولد أن حضر ندوة حول نقل السفارة الأمريكية للقدس، قبل إعلان الرئيس، دونالد ترامب، نقلها في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017، حيث شدد، آنذاك، جولد على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل.

وأشار المركز الذي يتخذ من مدينة القدس مقرا له، إلى أن الدكتور دوري جولد من كبار الإسرائيليين الذي يرى ضرورة التقرب للعالم العربي السُني، الذي يعتقد أنه يتقرب أكثر لبلاده.