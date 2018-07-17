وساطة إسرائيلية لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وهنغاريا

أفادت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتوسط لدى الإدارة الأمريكية لفك المقاطعة السياسية على هنغاريا، بعدما فتح الباب أمام محادثات سياسية بين الطرفين، الأمريكي والهنغاري.

© Sputnik . Maksim Blinov روسيا تطرد دبلوماسيا هنغاريا ردا على طرد أحد دبلوماسييها من بودابست

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن رئيس الوزراء الهنغاري الذي سيزور إسرائيل، غدا، الأربعاء، دائما يثير الجدل، كونه لا يقر الديمقراطية في بلاده، لكنه يتمتع بعلاقات طيبة مع تل أبيب.

وكتب باراك رابيد، المحلل السياسي للقناة أنه، في شهر يوليو/تموز 2017، طلب أوربان من نتنياهو خلال زيارة الأخير للعاصمة، بودابست، مساعدته في تحسين العلاقات مع إدارة الرئيس، دونالد ترامب، التي ترفض لقاءه على خلفية علاقة أوربان الوثيقة بالرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، واضطهاد الهنغاري للجامعة الأمريكية في بودابست، والتي أنشأها رجل الأعمال اليهودي الأمريكي، سوروس، الذي يصفه رئيس الوزراء الهنغاري بـ"العدو الأكبر لي".