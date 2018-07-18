سماع دوي صافرات الإنذار في الجولان

وأفادت القناة العاشرة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، في ساعة متأخرة من مساء، أمس، الثلاثاء، 17 يوليو/تموز، بأن صافرات الإنذار دوت في هضبة الجولان، بالتزامن مع اقتراب الجيش السوري من الحدود المشتركة.
يشار إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية، الصادرة باللغة العبرية، قد أكدت، أمس، الثلاثاء، بأن قوات الجيش السوري تقترب من الحدود الإسرائيلية، خاصة في محافظتي درعا والقنيطرة، وسيطرة تلك القوات كل كثير من القرى المحيطة بتلك الحدود، مع تخوفها من الاقتراب السوري لهذه الحدود المشتركة.
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