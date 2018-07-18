سماع دوي صافرات الإنذار في الجولان

وأفادت القناة العاشرة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، في ساعة متأخرة من مساء، أمس، الثلاثاء، 17 يوليو/تموز، بأن صافرات الإنذار دوت في هضبة الجولان، بالتزامن مع اقتراب الجيش السوري من الحدود المشتركة.

© REUTERS / Ronen Zvulun الكونغرس يناقش حقيقة الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

وذكرت القناة على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار دوت في هضبة الجولان ، بالتزامن مع اقتراب مئات اللاجئين السوريين من الحدود مع إسرائيل.

يشار إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية، الصادرة باللغة العبرية، قد أكدت، أمس، الثلاثاء، بأن قوات الجيش السوري تقترب من الحدود الإسرائيلية، خاصة في محافظتي درعا والقنيطرة، وسيطرة تلك القوات كل كثير من القرى المحيطة بتلك الحدود، مع تخوفها من الاقتراب السوري لهذه الحدود المشتركة.