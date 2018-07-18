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13:58 18 يوليو/ تموز 2018
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الكونغرس

    عضو كونغرس أمريكي: من الجنون عودة الجولان للأسد

    © REUTERS /
    العالم
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    قال عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، رون ديسانتس، إن عودة هضبة الجولان السورية للأسد "دعوة للجنون".

    أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الثلاثاء، بأن عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري، رون ديسانتس، صرح بأنه من الجنون عودة هضبة الجولان السورية المحتلة للرئيس السوري، بشار الأسد.

     

    جنود من إسرائيل ينظرون إلى الجانب السوري من الجولان المحتل
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    الكونغرس يناقش حقيقة الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان
    أوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن تصريح ديسانتس جاء بالتزامن مع انعقاد الندوة التي من المفترض أن يعقدها الكونغرس الأمريكي، خلال ساعات، لبحث مدى أهمية اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بفرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة. 
    يذكر أن المركز الأورشليمي لشؤون المجتمع والدولة قد كتب على موقعه الإلكتروني، مساء أمس، الثلاثاء، 17 يوليو/تموز، أن الكونغرس الأمريكي سيعقد ندوة تحت عنوان "أفق جديد في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: من نقل السفارة إلى القدس وحتى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في هضبة الجولان"، بزعامة عضو الكونغرس، رون ديسانتس.
    جاءت الندوة بدعوة من الدكتور دوري جولد، رئيس المركز الأورشليمي لشؤون الدولة والمجتمع بمدينة القدس، وهو مدير عام وزارة الخارجية السابق، حيث تناقش الندوة مدى أهمية الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، وهو الأمر الذي ناقشه جولد في ندوة مشابهة في موسكو، في شهر فبراير/شباط الماضي.     

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    القدس, الجولان, الكونغرس, فلسطينيون, الكونغرس, الجولان السوري المحتل, مدينة القدس
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