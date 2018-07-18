القمة الروسية الأمريكية تسفر عن عملية اعتقالية

وأوضحت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" أن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر طالب بتشديد العقوبات ضد روسيا، معتبرا أن سيد البيت الأبيض (دونالد ترامب) يضع مصالح روسيا فوق مصالح الولايات المتحدة.

© Sputnik . Alexey Nikolskiy قمة هلسنكي: محاولة لاستمالة بوتين نحو ائتلاف مفاجئ

وتمثل أحد ردود أفعال مناوئي تحسين العلاقات الأمريكية الروسية على نتائج قمة هلسنكي في اعتقال الروسية ماريا بوتينا (29 سنة) في الولايات المتحدة الأمريكية. وزعم معتقلو ماريا بوتينا وهي من قادة منظمة "الحق في السلاح" الاجتماعية، أنها حاولت التأثير على قرارات المؤسسة الحاكمة الأمريكية في الأعوام القليلة الماضية.

ولم يستبعد مسؤولون روس أن يكون اعتقال ماريا بوتينا رد فعل مناوئي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اجتماعه مع نظيره الروسي على انفراد.

والأغلب ظنا أن مناوئي الرئيس ترامب لن يسمحوا بتحسين العلاقات الأمريكية الروسية. وذكرت الصحيفة نقلا عن الخبير نيكولاي بترو، أستاذ جامعة رود إيلند، أن الشيء الإيجابي الوحيد في سياق تطور العلاقات الروسية الأمريكية قد يكون استمرار الاتصالات من أجل تجنب الوقوع في مواجهة بين قوات روسيا والناتو.