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    لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي، فنلندا 16 يويليو/ تموز 2018

    ترامب: روسيا أضعف من الصين اقتصاديا ولا اعتبرها خصما

    © Sputnik . Sergei Guneyev
    العالم
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    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه بغض النظر عن أن روسيا تملك جيشًا قويًا، بيد أن اقتصادها ليس قويًا، مؤكدًا أنه لا يريد اعتبارها خصما.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © AP Photo / Evan Vucci
    ترامب يصف الاجتماع مع بوتين بأنه "نجاح كبير"
    واشنطن- سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، ردا على سؤال ما إذا كان يعتبر روسيا خصما رئيسيا لبلاده: "لديهم جيش قوي، لكن اقتصادهم، كما تعلمون، أصغر بكثير مما هو في الصين، لذا لا أريد استخدام حتى كلمة "الخصم". يمكننا جميعا العمل معا، يمكننا فعل ذلك بشكل جيد جدا، والكل يمكن أن يكون بخير وأن يعيش في سلام".

    ويشار إلى أن الاقتصاد الروسي أصغر بـ13 مرة من الولايات المتحدة وثمانية أضعاف من الاقتصاد الصيني.

     وأعلن ترامب، في وقت سابق، أنه ينظر إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين باعتباره ليس عدوا بل منافسا، قد يصبح صديقا له في يوم ما.

    يذكر أن اللقاء الكامل الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي، يوم الاثنين الماضي، وخلال هذا اللقاء تحدث الرئيسان في بداية الأمر وجها لوجه، ثم تناولا طعام الغداء في صيغة موسعة، وأجابا بعد ذلك عن أسئلة الصحفيين، حيث أعربا عن رغبتهما في تحسين العلاقات بين دولتيهما.

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    الكلمات الدلالية:
    الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
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