البحرية الموريتانية تبحث عن مهاجرين غير شرعيين قبالة شواطئها

صرح مصدر أمني أن البحرية الموريتانية تكثف بحثها عن 30 مهاجرا غير شرعي، فقدوا قبالة السواحل الموريتانية، اليوم الأربعاء 18 يوليو / تموز.

نواكشوط — سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "إن خفر السواحل في موريتانيا يكثفون البحث عن أكثر من 30 مهاجرا غير شرعي فقدوا قبالة السواحل الشمالية لموريتانيا في محاولتهم الهجرة إلى إسبانيا".

© AP Photo / Felipe Dana البحرية الليبية تنقذ مهاجرين غير شرعيين بينهم سوريين ومصريين

وأضاف أن عمليات البحث تتم بالتعاون مع البحرية الإسبانية وتجري قبالة شواطئ "نواذيبو"، وهي أقرب نقطة في موريتانيا من جزر الكناري الإسبانية وتقع في أقصى الشمال الغربي لموريتانيا.

وأعلنت ​منظمة الهجرة الدولية، أمس الثلاثاء، أن عدد ​المهاجرين​ و​اللاجئين​ الذين وصلوا إلى ​إسبانيا​ بحرا هذا العام يفوق عدد أولئك الذين وصلوا إلى ​إيطاليا​.

وبحسب المنظمة، شهدت إسبانيا وصول 18 ألفا و16 مهاجرا حتى 15 يوليو الجاري، فى حين بلغ عدد من وصلوا إلى إيطاليا خلال الفترة ذاتها 17 ألفا و827 مهاجرا.