البحرية الموريتانية تبحث عن مهاجرين غير شرعيين قبالة شواطئها

نواكشوط — سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "إن خفر السواحل في موريتانيا يكثفون البحث عن أكثر من 30 مهاجرا غير شرعي فقدوا قبالة السواحل الشمالية لموريتانيا في محاولتهم الهجرة إلى إسبانيا".
وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، أمس الثلاثاء، أن عدد المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى إسبانيا بحرا هذا العام يفوق عدد أولئك الذين وصلوا إلى إيطاليا.
وبحسب المنظمة، شهدت إسبانيا وصول 18 ألفا و16 مهاجرا حتى 15 يوليو الجاري، فى حين بلغ عدد من وصلوا إلى إيطاليا خلال الفترة ذاتها 17 ألفا و827 مهاجرا.
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