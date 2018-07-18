ترامب: الاجتماع مع روسيا قد يثبت نجاحا كبيرا على المدى البعيد

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين كان ايجابيا وسيحقق نجاحات كثيرة على المدى البعيد.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر" اليوم الأربعاء، "في حين كان اجتماع حلف الناتو في بروكسل انتصارا معترفا به، مع طرح الدول الأعضاء بمليارات الدولارات في الميزانية بوتيرة أسرع، فإن الاجتماع مع روسيا قد يثبت على المدى الطويل نجاحا أكبر. والكثير من الأشياء الإيجابية ستخرج من هذا الاجتماع".

While the NATO meeting in Brussels was an acknowledged triumph, with billions of dollars more being put up by member countries at a faster pace, the meeting with Russia may prove to be, in the long run, an even greater success. Many positive things will come out of that meeting.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2018

وتابع ترامب "لقد وافقت روسيا على مساعدة كوريا الشمالية، بينما ما زالت علاقتها معنا جيدة جدا. ولكن لا داعي للتسرع، سنبقي العقوبات"، مشيرا إلى أن "هناك فوائد كبيرة ومستقبل مثير لكوريا الشمالية في نهاية المطاف".

….Russia has agreed to help with North Korea, where relationships with us are very good and the process is moving along. There is no rush, the sanctions remain! Big benefits and exciting future for North Korea at end of process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2018

يذكر أن اللقاء الكامل الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي يوم الإثنين الماضي. وخلال هذا اللقاء تحدث الرئيسان في بداية الأمر مع بعضهما البعض في صيغة ضيقة، ثم تناولا طعام الغذاء في صيغة موسعة، وأجابا بعد ذلك على أسئلة الصحفيين، حيث أعربا عن رغبتهما في تحسين العلاقات بين دولتيهما.

ويواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحركات محتملة في الكونغرس تترجم السخط الذي عبرت عنه الطبقة السياسية في الولايات المتحدة من مواقفه في القمة التي جمعته في هلسنكي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.