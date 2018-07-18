فتية كهف تايلاند يغادرون المستشفى في أول ظهور علني (صورة)

وكانت محنة الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما في كهوف تام لوانغ، قد أدت لإطلاق جهود دولية نجحت في إنقاذهم، بحسب "رويترز".
The 12 members of a youth soccer team and their coach who spent more than two weeks trapped underground in a flooded cave network in northern Thailand have been discharged from hospital https://t.co/sI4vRfJWGX pic.twitter.com/KDqT7Mkvth— CNN (@CNN) July 18, 2018
وكان وزير الصحة العامة في تايلاند، بياساكول ساكولساتايادورن، صرح للصحفيين، السبت 14 يوليو/تموز الجاري، إن صحة الفتية والمدرب تحسنت وأن بعضهم كان يعاني التهابا رئويا لدى إنقاذهم، لكنهم يتماثلون للشفاء الآن.
وحوصر الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما مع مدربهم البالغ من العمر 25 عاما أثناء استكشافهم مجموعة من الكهوف يوم 23 يونيو/حزيران بعد التدريب، حيث غمرت مياه أمطار موسمية غزيرة الأنفاق.
وأدلى الصبية في مطلع الأسبوع الحالي، بأول تصريحات لهم بعد إنقاذهم، من خلال رسالة مصورة من داخل المستشفى، والتي يتوجهون من خلالها، بالشكر لعمال الإنقاذ الذين بذلوا مساعي مضنية لإنقاذهم.
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