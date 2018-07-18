فتية كهف تايلاند يغادرون المستشفى في أول ظهور علني (صورة)

غادر الفتية التايلانديون، البالغ عددهم 12 ومدربهم لكرة القدم، الذين تم إنقاذهم من كهف غمرته المياه، مستشفى في إقليم تشيانغ راي بشمال البلاد، اليوم الأربعاء 18 يوليو/تموز الجاري، ليظهروا في مؤتمر صحفي سيبثه التلفزيون الوطني.

وكانت محنة الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما في كهوف تام لوانغ، قد أدت لإطلاق جهود دولية نجحت في إنقاذهم، بحسب "رويترز".

The 12 members of a youth soccer team and their coach who spent more than two weeks trapped underground in a flooded cave network in northern Thailand have been discharged from hospital https://t.co/sI4vRfJWGX pic.twitter.com/KDqT7Mkvth — CNN (@CNN) July 18, 2018

​وكان وزير الصحة العامة في تايلاند، بياساكول ساكولساتايادورن، صرح للصحفيين، السبت 14 يوليو/تموز الجاري، إن صحة الفتية والمدرب تحسنت وأن بعضهم كان يعاني التهابا رئويا لدى إنقاذهم، لكنهم يتماثلون للشفاء الآن.

© AP Photo / Thailand Government Spokesman Bureau فتية "كهف تايلاند" يكرمون الغواص المتوفي خلال محاولة إنقاذهم

وقال إن بعضهم فقد من وزنه ما يصل إلى خمسة كيلوغرامات، لكنهم استعادوا بعض هذه الكيلوغرامات وتحسنت شهيتهم أيضا.

وحوصر الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما مع مدربهم البالغ من العمر 25 عاما أثناء استكشافهم مجموعة من الكهوف يوم 23 يونيو/حزيران بعد التدريب، حيث غمرت مياه أمطار موسمية غزيرة الأنفاق.

وأدلى الصبية في مطلع الأسبوع الحالي، بأول تصريحات لهم بعد إنقاذهم، من خلال رسالة مصورة من داخل المستشفى، والتي يتوجهون من خلالها، بالشكر لعمال الإنقاذ الذين بذلوا مساعي مضنية لإنقاذهم.