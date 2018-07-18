جمعته علاقة بملوك السعودية وزار مصر حافيا... 100 عام على ميلاد نيلسون مانديلا (صور وفيديو)

في هذا التوقيت من كل عام يبرز اسم السياسي الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، فاليوم ذكرى ميلاده المائة، ويعرف مانديلا بـ"ماديبا" باللغة المحلية الأفريقية والتي تعني العظيم.

ومانديلا سياسي جنوب أفريقي، قاوم كثيرا نظام الفصل العنصري في بلاده، وسجن لمدة 27 عاما لهذا السبب، وحينما خرج من السجن، استطاع الوصول لمنصب رئيس الجمهورية.

وبدأ مانديلا عصرا من الديمقراطية لبلاده التي عانت كثيرا من الفصل بين البيض والسود.

وخلال حياته السياسية تعددت علاقات مانديلا مع زعماء العالم، في الستينيات قبل أن يسجن، وعقب خروجه من السجن، ثم في الفترة التي تلت عامه الأخير في رئاسة جنوب أفريقيا 1999، حيث أصبح سفيرا مهما لبلاده في الخارج.

وكان لدى مانديلا علاقات بالدول العربية ورؤسائها فقد جمعته علاقة وطيدة بالرئيس المصري الراحل عبد الناصر ومناضلي الثورة الجزائرية.

pic.twitter.com/WiwYXJLQcxتحررت الجزائر….واعادت الجميل وساعدت العديدمن الثوار الثائرين في العالم….نيلسون مانديلا…كان هنا يوما — رؤيا جزائرية (@raya48101556) May 28, 2018

وقد تحدث مانديلا عن علاقته بشوقي مصطفى، المناضل الجزائري، والذي حكى لمانديلا، تفاصيل تنظيم جبهة التحرير وكيف حاولت فرنسا إفشال الثورة الجزائرية.

وقال مانديلا إن الثورة التى قام بها الجزائر تستحق أن نعود إليها ونتذكرها".

مانديلا تلقى أول تدريب عسكري في صفوف جيش تحرير #الجزائر pic.twitter.com/rOvtlyxzxH — lotfi (@awweze) July 19, 2016

وقد ساعدت الجزائر مانديلا بإدماج أعضاء المؤتمر الوطني الأفريقي في مخيمات تدريب جيش التحرير الوطني الجزائري، وحصل مانديلا نفسه على أول تدريب عسكري له في الجزائر.

وكان تدريب مانديلا بعد قراره تأسيس جناح عسكري للمؤتمر الوطني الأفريقي، وقد زارها بعد خروجه من السجن معترفا بفضل جيشها عليه.

وزار مانديلا السودان 3 مرات، وفي المرة الأولى لم يحمل مانديلا أوراقا ثبوتية، وكان معه وثيقة سفر مكتوب عليها "هذا نيلسون مانديلا، مواطن من جنوب أفريقيا مسموح له بمغادرة تنجانيقا والعودة إليها".

وحصل نيسلون مانديلا على جواز سفر دبلوماسي من الرئيس السوداني إبراهيم عبود، وهو الجواز الذى ذهب به إلى القاهرة ودول أخرى فيما بعد.

أما مصر فقد زارها مانديلا 3 مرات، قضى بها فترة طويلة في الستينيات، ثم جاء إليها بعد خروجه من السجن، ومرة أخيرة حين أصبح رئيسا لجنوب أفريقيا عام 1995.

وفي المرة الأولى جاء مانديلا إلى القاهرة حافيا وسيرا على الأقدام، ، حيث كان مانديلا مطلوبا لدى الأجهزة الأمنية كثوري هارب، وهو ما جعله يصل إلى السودان من بلاده في مدة شهرين.

وجاء إلى القاهرة يفتتح فرعا لحزب المؤتمر، بالتنسيق مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وعاش بحي الزمالك فيها، وحين عاد إلى بلاده بعدها قبض عليهم وبقي في السجن 27 عاما.

وفي عام 2001، وبدعوة من ولي العهد السعودي وقتها الأمير عبد الله بن عبد العزيز، زار مانديلا المملكة العربية السعودية، في إطار جولة خليجية شملت وقتها البحرين وسلطنة عمان.

كما تلقى مانديلا العلاج في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمملكة، وذلك لعلاقاته الواسعة مع ملكي السعودية، فهد بن عبد العزيز، وعبد الله بن عبد العزيز.

​وفيما يخص الشأن الفلسطيني، كان نيلسون مانديلا يرى ضرورة تأسيس دولة إلى جانب دولة إسرائيل، ودعا في زيارة له عام 99 لإسرائيل وقطاع غزة الدول العربية للاعتراف بإسرائيل التى طالبها بالانسحاب من الضفة الغربية.

(4)في عام 1999، وخلال زيارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، طلب نيلسون مانديلا من إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أرسل نيلسون مانديلا رسالة لدعم ياسر عرفات والفلسطينيين من أجل تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة في سلام. pic.twitter.com/FNq7uSYh2V — الملهمون (@almolhemon) February 6, 2018

وتوفي صاحب نوبل للسلام في الخامس من ديسمبر/كانون الأول عام 2013.