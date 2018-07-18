تسجيل
14:54 18 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    نيلسون مانديلا

    جمعته علاقة بملوك السعودية وزار مصر حافيا... 100 عام على ميلاد نيلسون مانديلا (صور وفيديو)

    © AP Photo / STR
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    في هذا التوقيت من كل عام يبرز اسم السياسي الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، فاليوم ذكرى ميلاده المائة، ويعرف مانديلا بـ"ماديبا" باللغة المحلية الأفريقية والتي تعني العظيم.

    ومانديلا سياسي جنوب أفريقي، قاوم كثيرا نظام الفصل العنصري في بلاده، وسجن لمدة 27 عاما لهذا السبب، وحينما خرج من السجن، استطاع الوصول لمنصب رئيس الجمهورية.

    وبدأ مانديلا عصرا من الديمقراطية لبلاده التي عانت كثيرا من الفصل بين البيض والسود.

    وخلال حياته السياسية تعددت علاقات مانديلا مع زعماء العالم، في الستينيات قبل أن يسجن، وعقب خروجه من السجن، ثم في الفترة التي تلت عامه الأخير في رئاسة جنوب أفريقيا 1999، حيث أصبح سفيرا مهما لبلاده في الخارج.

    وكان لدى مانديلا علاقات بالدول العربية ورؤسائها فقد جمعته علاقة وطيدة بالرئيس المصري الراحل عبد الناصر ومناضلي الثورة الجزائرية.

    وقد تحدث مانديلا عن علاقته بشوقي مصطفى، المناضل الجزائري، والذي حكى لمانديلا، تفاصيل تنظيم جبهة التحرير وكيف حاولت فرنسا إفشال الثورة الجزائرية.

    وقال مانديلا إن الثورة التى قام بها الجزائر تستحق أن نعود إليها ونتذكرها".

    وقد ساعدت الجزائر مانديلا بإدماج أعضاء المؤتمر الوطني الأفريقي في مخيمات تدريب جيش التحرير الوطني الجزائري، وحصل مانديلا نفسه على أول تدريب عسكري له في الجزائر.

    وكان تدريب مانديلا بعد قراره تأسيس جناح عسكري للمؤتمر الوطني الأفريقي، وقد زارها بعد خروجه من السجن معترفا بفضل جيشها عليه.

    وزار مانديلا السودان 3 مرات، وفي المرة الأولى لم يحمل مانديلا أوراقا ثبوتية، وكان معه وثيقة سفر مكتوب عليها "هذا نيلسون مانديلا، مواطن من جنوب أفريقيا مسموح له بمغادرة تنجانيقا والعودة إليها".

    وحصل نيسلون مانديلا على جواز سفر دبلوماسي من الرئيس السوداني إبراهيم عبود، وهو الجواز الذى ذهب به إلى القاهرة ودول أخرى فيما بعد.

    أما مصر فقد زارها مانديلا 3 مرات، قضى بها فترة طويلة في الستينيات، ثم جاء إليها بعد خروجه من السجن، ومرة أخيرة حين أصبح رئيسا لجنوب أفريقيا عام 1995.

    وفي المرة الأولى جاء مانديلا إلى القاهرة حافيا وسيرا على الأقدام، ، حيث كان مانديلا مطلوبا لدى الأجهزة الأمنية كثوري هارب، وهو ما جعله يصل إلى السودان من بلاده في مدة شهرين.

    وجاء إلى القاهرة يفتتح فرعا لحزب المؤتمر، بالتنسيق مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

    وعاش بحي الزمالك فيها، وحين عاد إلى بلاده بعدها قبض عليهم وبقي في السجن 27 عاما.

    وفي عام 2001، وبدعوة من ولي العهد السعودي وقتها الأمير عبد الله بن عبد العزيز، زار مانديلا المملكة العربية السعودية، في إطار جولة خليجية شملت وقتها البحرين وسلطنة عمان.

    كما تلقى مانديلا العلاج في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمملكة، وذلك لعلاقاته الواسعة مع ملكي السعودية، فهد بن عبد العزيز، وعبد الله بن عبد العزيز.

    ​وفيما يخص الشأن الفلسطيني، كان نيلسون مانديلا يرى ضرورة تأسيس دولة إلى جانب دولة إسرائيل، ودعا في زيارة له عام 99 لإسرائيل وقطاع غزة الدول العربية للاعتراف بإسرائيل التى طالبها بالانسحاب من الضفة الغربية.

    وتوفي صاحب نوبل للسلام في الخامس من ديسمبر/كانون الأول عام 2013.

    انظر أيضا:

    الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يزوران معرضا لنلسون مانديلا في لندن (صور+فيديو)
    برشلونة يخوض مباراة ودية في جنوب أفريقيا من أجل مانديلا
    وفاة ويني الزوجة السابقة لنيلسون مانديلا عن 81 عاما
    هل تزيح جنوب أفريقيا رئيسها للمرة الثانية... وماذا حدث بعد مانديلا
    تحت شعار مانديلا "كلمة وانسجام"... جائزة خوان كارلوس للقصة القصيرة تذهب للكاتبة المصرية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, الحكومة, مانديلا, السعودية, جمهورية جنوب أفريقيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    حقيقة جديدة: كيف يمكن لليزر أن يكون بديلا للإنسان
    حقيقة جديدة: كيف يمكن لليزر أن يكون بديلا للإنسان
    كاريكاتير - قمة هلسنكي
    "قمة هلسنكي" أثارت موجة من انتقادات الإدارة الأمريكية
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك