مكتب روحاني يكشف لأول مرة "طلب ترامب" المرفوض 8 مرات

كشف محمود واعظي، مسؤول مكتب الرئيس الإيراني، أنه خلال الزيارة التي أجراها الرئيس حسن روحاني إلى نيويورك لحضور اجتمعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب ترامب من الفريق الإيراني "ثماني مرات" الاجتماع مع روحاني.

وقال واعظي:

يزعمون أن إيران تسعى للتفاوض مع أمريكا، والأمور عكس ذلك حتى الآن، وخير دليل على ذلك أنه خلال زيارة الرئيس روحاني إلى نيويورك طلب الرئيس الأمريكي ثماني مرات مقابلة الرئيس روحاني إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

وردا عن سؤال حول التعديل الوزاري المرتقب في الحكومة، قال واعظي إنه "نظرا للظروف الجديدة التي تشهدها البلاد يعكف الرئيس روحاني حاليا على دراسة هذا الموضوع والتفكير بشأنه لتنفيذه عند الحاجة"، لافتا إلى أن هناك تغييرات ستحدث داخل الفريق الاقتصادي للحكومة، دون تسمية الوزراء أو المسؤولين الذين سيتم تغييرهم أو عددهم، وفقا لوكالة مهر الإيرانية.

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وأشار مسؤول مكتب الرئیس إلى أن إیران بعد الانسحاب الأمریكي من الاتفاق النووي، واجهت ظروفا جديدة، منها فرض حظر جدید وحروب نفسية ونشر معلومات مغلوطة وممارسة ضغوط ضد إيران، علی الحكومة أن تنسق مهامها وخططها، وفقا لمتطلبات هذه الحالة الجديدة.

وفي 8 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران ومجموعة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا، والذي يقيد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

كما أعلن ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، والشركات والكيانات التي تتعامل معها.