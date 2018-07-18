ترامب: بعض الأشخاص يفضلون الحرب عن رؤيتي مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بعض الأشخاص يكرهون حقيقة توافقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا: "ربما يفضلون الحرب عن رؤيتنا سويا".

وأضاف، في تدوينة على "تويتر" اليوم الأربعاء 18 يوليو/ تموز، إن أصحاب هذه الرؤية مصابون بما يطلق عليه "متلازمة دونالد ترامب".

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يصف الاجتماع مع بوتين بأنه "نجاح كبير"

ويستخدم مصطلح "ترامب دي أرنجمنت سندروم" أو "متلازمة دونالد ترامب" لوصف الأشخاص الذين ينتقدون ترامب بصورة دائمة، بغض النظر عما يقوم به، حتى في حالة تقديم أسباب منطقية وعقلانية لتحركاته السياسية.

ووصف ترامب، الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "نجاح كبير"، والذي وفقا له تحاول وسائل إعلامية غير ودية له، تشويهه.

يذكر أن اللقاء الكامل الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي، أمس الأول الاثنين.

وانتقد مسؤولون في الولايات المتحدة أداء ترامب في القمة، التي جمعته مع بوتين.

ويواجه الرئيس الأمريكي تحركات محتملة في الكونغرس تترجم السخط، الذي عبرت عنه الطبقة السياسية في الولايات المتحدة من مواقفه في قمته مع الرئيس الروسي.