ترامب: بعض الأشخاص يفضلون الحرب عن رؤيتي مع بوتين

وأضاف، في تدوينة على "تويتر" اليوم الأربعاء 18 يوليو/ تموز، إن أصحاب هذه الرؤية مصابون بما يطلق عليه "متلازمة دونالد ترامب".
ووصف ترامب، الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "نجاح كبير"، والذي وفقا له تحاول وسائل إعلامية غير ودية له، تشويهه.
يذكر أن اللقاء الكامل الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي، أمس الأول الاثنين.
وانتقد مسؤولون في الولايات المتحدة أداء ترامب في القمة، التي جمعته مع بوتين.
ويواجه الرئيس الأمريكي تحركات محتملة في الكونغرس تترجم السخط، الذي عبرت عنه الطبقة السياسية في الولايات المتحدة من مواقفه في قمته مع الرئيس الروسي.
Some people HATE the fact that I got along well with President Putin of Russia. They would rather go to war than see this. It’s called Trump Derangement Syndrome!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2018
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