بوريس جونسون: "الوقت لم يفت لإنقاذ بريكست"

أكد وزير الخارجية البريطاني السابق ​بوريس جونسون،​ اليوم الأربعاء، أن "الوقت لم يفت لإنقاذ بريكست"، منتقدا "رئيسة ​الحكومة البريطانية​ ​تيريزا ماي​ لأنها انحرفت إلى بريكست بالاسم فقط".

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، لفت جونسون إلى أنه "لدينا وقت في هذه المفاوضات، غيرنا الاتجاه مرة ويمكننا تغييره مجددا".

© REUTERS / PETER NICHOLLS جونسون عن استقالته من الخارجية البريطانية: أجلنا قرارات مهمة بشأن بريكست

وكان جونسون قد قدم في التاسع من يوليو/ تموز الجاري استقالته، بعد أيام من توصل رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى موافقة وزراء كبار بشق الأنفس على استراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، إن قراره بالاستقالة جاء بعد استشعاره أن مفاوضات بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي سيجعلها عاجزة عن وضع قوانينها الخاصة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ماي —وقتها- وأرسل بالبريد الإلكتروني "قبلت رئيسة الوزراء بعد ظهر اليوم استقالة بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية. سيعلن قريبا عن اسم من سيخلفه. وتشكر رئيسة الوزراء بوريس على عمله".