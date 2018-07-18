تعرف على بديل مطار "بن غوريون" في حال وقوع زلزال إسرائيلي

أفاد الموقع الإلكتروني الإخباري "نيوز وان"، مساء اليوم الأربعاء، بأن مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا، أصدر تقريرا يؤكد من خلاله عدم جاهزية بلاده لمواجهة هزة أرضية قوية، وذلك في أعقاب سلسلة هزات أرضية غير قوية ضربت إسرائيل مؤخرا.

انتقادات داخلية

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وذكر الموقع الإسرائيلي أن القاضي شابيرا نشر تقريرا بعنوان "جهوزية الدولة لهزة أرضية — البنية التحتية الوطنية والمباني"، وجه من خلاله انتقادات كثيرة لتل أبيب بسبب عدم جهوزية إسرائيل لهزات أرضية، وحذر من الأضرار الخطيرة التي يتوقع حدوثها عندما يضرب زلزالا قويا إسرائيل.

وبحسب تقرير المراقب الإسرائيلي، فإنه ينبغي الاستعداد لسقوط 7000 قتيلا و8600 مصابا بجروح خطيرة، و37 ألف مصابا، بجروح طفيفة جراء زلزال كهذا، وبأن "خطة تاما 38" القطرية لم تحقق هدفها الأساسي، وهي الخطة التي تنص على تقوية المباني السكنية لحمايتها من الزلازل.

نقطة في بحر

وأضاف أن أعمال وزارة الإسكان في البلدات البعيدة عن وسط البلاد هي "نقطة في بحر"، وأنه لم يتم بعد تقوية 1550 مدرسة، بينما جرى تقوية المستشفيات، بشكل جزئي، ويتوقع حدوث تشويشات كبيرة في تزويد الكهرباء، كما أكد أنه لا توجد مراقبة على مباني المصانع والمواد الخطيرة.

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كذلك انتقد المراقب الإسرائيلي وزارة السياحة فيما يتعلق بتجهيز الفنادق؛ لاحتمال وقوع هزة أرضية قوية. وقال إن الفنادق في طبرية والبحر الميت وإيلات يفترض أن تستقبل سكانا هدمت بيوتهم جراء الهزة.

مطار نيفاتيم العسكري

وأشار الموقع الإلكتروني الإسرائيلي إلى أن مطار نيفاتيم العسكري في صحراء النقب يعد البديل المناسب لمطار "بن غوريون" في تل أبيب في حال وقوع زلزال قوي في إسرائيل، لكنه ليس معدا لذلك، حتى الآن، وهو ما يشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي.