فقير الجزائري الأصل... يراوغ زوجة ماكرون ويرفض تقبيلها

أظهر اللاعب الفرنسي (الخجول) نبيل فقير سلوكا اعتبر "مُثيرا للجدل"، يشبه المراوغة في رياضة كرة القدم، وذلك خلال الاستقبال الذي خصّصه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعبي المنتخب الفرنسي.
وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن اللاعب نبيل فقير يملك شخصية خجولة، وعزت الصحيفة تصرف فقير إلى أنه ناتج عن "جينات جزائرية صرفة".
ومعلوم أنه في المجتمعات الغربية (والفرنسية نموذجا) يقبل الرجال النساء، بينما يكتفي الرجال بمصافحة بعضهم البعض.
وأبصر نبيل فقير النّور عام 1993 في مدينة ليون الفرنسية، من أبوين جزائريين مهاجرين إلى هذا البلد الأوروبي، ينتميان إلى ولاية تيبازة.
😭 Nabil Fekir a esquivé la bise de Brigitte Macron pic.twitter.com/547FYz4I5V— Clement Turpin (@ClemenTurp1) July 16, 2018
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