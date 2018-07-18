فقير الجزائري الأصل... يراوغ زوجة ماكرون ويرفض تقبيلها

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باحتفال خاص لاعبي المنتخب الفرنسي بعد تتويجهم في مونديال كأس العالم "روسيا - 2018" وأظهرت إحدى لقطات الفيديو كيف تجنب اللاعب نبيل فقير (الجزائري الأصل) تقبيل زوجة الرئيس الفرنسي بحركة تشبه مراوغات كرة القدم في الملاعب.

أظهر اللاعب الفرنسي (الخجول) نبيل فقير سلوكا اعتبر "مُثيرا للجدل"، يشبه المراوغة في رياضة كرة القدم، وذلك خلال الاستقبال الذي خصّصه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعبي المنتخب الفرنسي.

© AFP 2018 / Etienne Laurent مترو باريس يخلد لاعبي المنتخب الفرنسي بطريقته الخاصة

وتقدّمت بريجيت (زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون)، من اللاعب فقير لِتقبيله، ولكن اللاعب الماجم في فريق أولمبيك ليون ارتبك وتردد، وتفادى هذا النّوع من الترحيب، مُكتفيا بِالمصافحة، عكس ما فعله زميله الذي يبدو أنه أوليفيي جيرو.

وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن اللاعب نبيل فقير يملك شخصية خجولة، وعزت الصحيفة تصرف فقير إلى أنه ناتج عن "جينات جزائرية صرفة".

ومعلوم أنه في المجتمعات الغربية (والفرنسية نموذجا) يقبل الرجال النساء، بينما يكتفي الرجال بمصافحة بعضهم البعض.

وأبصر نبيل فقير النّور عام 1993 في مدينة ليون الفرنسية، من أبوين جزائريين مهاجرين إلى هذا البلد الأوروبي، ينتميان إلى ولاية تيبازة.