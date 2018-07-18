استطلاع رأي: غالبية الأمريكيين لا يرحبون بأسلوب ترامب في التعامل مع روسيا

أظهر استطلاع للرأي العام في أمريكا، عقب قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، أن ما يزيد عن نصف سكان الولايات المتحدة لا يرحبون بأسلوب تعامل ترامب مع روسيا.

موسكو – سبوتنيك. وأشار الاستطلاع، الذي أجرته شركة "إبسوس" ووكالة "رويترز"، إلى أن 55 في المائة من المستطلعة أراؤهم لا يرحبون بأسلوب ترامب في التعامل مع روسيا، بينما رحب 37 في المائة بذلك.

© Sputnik . Sergei Guneyev ترامب: بعض الأشخاص يفضلون الحرب عن رؤيتي مع بوتين

ومن جهة أخرى حظي أسلوب ترامب في التعامل مع روسيا بترحيب 71 في المائة من المستطلعة أراؤهم من أعضاء الحزب الجمهوري ونسبة 14 في المائة فقط من أعضاء في الحزب الديمقراطي.

وقال 38 في المائة أن روسيا تعد عدوا للولايات المتحدة، وتقريبا نفس النسبة من العينة ينظرون إلى روسيا كونها "منافسا" لأمريكا.

وترى نسبة 8 في المائة فقط أن روسيا دولة صديقة للولايات المتحدة.

وشمل الاستطلاع 1010 أشخاص بينما تتراوح نسبة الخطأ الإحصائي 4 في المائة.

واحتضنت هلسنكي القمة الروسية الأمريكية الروسية في 16 من الشهر الجاري، التي استمرت 4 ساعات.

واعتبر الرئيس الروسي أن القمة مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين، فيما أكد الرئيس الأمريكي أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم، لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.