تسجيل
00:53 19 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    الصبية التايلانديين الـ 12 مع مدربهم في مؤتمر صحفي في تايلاند بعد إنقاذهم من الكهف، 18 يوليو/تموز 2018

    صبية تايلاند يروون اللحظات المرعبة التي عاشوها في الكهف (صور+فيديو)

    © REUTERS / SOE ZEYA TUN
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    روى 12 فتى هم أعضاء فريق ناشئين لكرة القدم ومدربهم، بعد إنقاذهم من كهف مغمور بالمياه في تايلاند، اليوم الأربعاء، تفاصيل معاناتهم، في أول ظهور علني لهم على شاشات التلفزيون، إذ لوحوا للناس وابتسموا وهم يحيونهم.

    وظهر الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما في بث تلفزيوني من إقليم تشيانج راي الشمالي، ومن حولهم أطباء وأقارب وأصدقاء ارتدى بعضهم ملابس باللون الأصفر التقليدي، وفقا لـ"رويترز".

    وارتدى الفتية قمصان "تي — شيرت" عليها رسم باللون الأحمر لخنزير بري، وحمل كل منهم كرة ضمها إلى صدره، وانحنى برأسه أثناء مروره أمام الحضور، قبل أن يتناقلوا الكرات في حركات بسيطة بالمكان.

    ووضعت لافتة كتب عليها "إعادة الخنازير البرية إلى ديارها" بمكان استقبالهم، الذي صمم كنسخة مصغرة من ملاعب كرة القدم.

    ووقفت حشود من الإعلاميين والمارة خلف الحواجز لدى وصول أفراد الفريق في حافلات صغيرة من المستشفى الذي ظلوا به منذ أن تضافرت الجهود الدولية لإنقاذهم من الكهف المغمور بالمياه الذي حوصروا داخله.

    وقال أحد الفتية، واصفا كيف تمكنوا من البقاء على قيد الحياة في الأيام الصعبة التي قضوها داخل الكهف، الواقع في إقليم تشيانج راي في شمال تايلاند: "قلت للجميع أن يقاوموا وألا ييأسوا".

    وتحدث فتى آخر يدعى ادول سام-أون (14 عاما) عن لحظة عثور غواصين بريطانيين على الفتية يوم الثاني من يوليو تموز داخل غرفة مغمورة بالمياه على مسافة بضعة كيلومترات داخل شبكة الكهوف.

    وقال: "كان سحرا… فكرت طويلا قبل أن أتمكن من الرد على أسئلتهما".

    وأطلق اكتشاف مكانهم جهود إنقاذ، استمرت ثلاثة أيام نظمتها وحدة من البحرية التايلاندية وفريق دولي من خبراء الكهوف، وانتهت بعودتهم سالمين.

    وقال مدربهم إيكابول تشانتاوونج الذي نسب إليه بعض أولياء الأمور الفضل في الحفاظ على حياة الفتية إن الترتيب الذي خرجوا به من الكهف لم يعتمد على حالاتهم الصحية.

    وقال: "الفتية الذين يسكنون في أماكن أبعد هم من خرجوا أولا ليبلغوا الجميع بأن بقية الفتية بخير".

    وكان الفريق خطط لتفقد شبكة كهوف تام لوانج لمدة نحو ساعة، بعد تمرين كرة قدم يوم 23 يونيو/حزيران، ولكن مياه الأمطار غمرت الكهوف وحاصرتهم.

    وقال المدرب: "تناوبنا على الحفر في جدران الكهف" وأضاف "لم نرغب في الانتظار حتى تعثر علينا السلطات".

    لكن جهودهم لم تسفر عن شيء، وقال: "الجميع يمكنهم السباحة لكن بعضهم ليسوا من أقوى السباحين".

    وتابع أن الفتية، الذين تناولوا طعامهم قبل الرحلة التي كانوا يعتزمون ألا تزيد مدتها عن ساعة واحدة، لم يأخذوا أي طعام معهم وعاشوا على قطرات الماء المتساقطة من الرواسب الكلسية في الكهف.

    وقال أحد الفتية ويلقب باسم تي: "لم نتناول سوى الماء".

    وقال أصغر عضو في الفريق، ويلقب باسم تيتان، والذي استقبل بالهتافات لدى وصوله إلى مكان المؤتمر الصحفي: "كنت أشعر بالضعف. حاولت ألا أفكر في الطعام حتى لا يزيد إحساسي بالجوع".

    وانشغل الفتية كذلك بالتفكير في ذويهم، وأقر أحدهم: "كنت خائفا. من ألا أعود إلى المنزل ومن أن توبخني أمي".

    الأطفال الضائعيين في تايلاند
    © REUTERS / Thai Navy Seal/Reuters TV
    فتية كهف تايلاند يغادرون المستشفى في أول ظهور علني (صورة)
    وقال مدير المستشفى إن أوزان الأطفال زادت ثلاثة كيلوغرامات في المتوسط، وخضعوا لتدريبات لبناء الثقة قبل ظهورهم اليوم.

    واجتذبت جهود الإنقاذ اهتمام وسائل إعلام عالمية ومئات الصحفيين، وعاد الحماس مرة أخرى للإقليم الهادئ، بسبب البرنامج الذي عرض على الهواء على مدى 90 دقيقة، وبثته عشرات القنوات التلفزيونية.

    ودعا تاواتشاي تايكايو، المسؤول بوزارة العدل، إلى احترام خصوصية الأطفال بعد خروجهم من المستشفى، كي لا يؤثر الاهتمام الإعلامي بهم على صحتهم العقلية، وقال: "لا نعرف الجراح التي يحملها الأطفال في قلوبهم".

    لكن اللحظة اختلطت فيها البهجة بالحزن، عندما حمل اثنان من الفتية صورة سامارن كونان (38 عاما)، وهو غواص سابق بالبحرية التايلاندية توفي أثناء عمله تحت الماء على وضع أنابيب الأكسجين على امتداد طريق خروجهم.

    وقال المدرب: "شعر الجميع بالحزن"، وتابع أن الفتية سيمضون وقتا كرهبان بوذيين مبتدئين تكريما لروحه. وتابع "شعروا أنهم كانوا السبب في موته ومعاناة أسرته".

    صبية كهف تايلاند يحملون في مؤتمر صحفي صورة مرسومة للغواص الذي لاقى حتفه أثناء محاولته إنقاذهم، 18 يوليو/تموز 2018
    © REUTERS / SOE ZEYA TUN
    صبية كهف تايلاند يحملون في مؤتمر صحفي صورة مرسومة للغواص الذي لاقى حتفه أثناء محاولته إنقاذهم، 18 يوليو/تموز 2018

    انظر أيضا:

    فتية "كهف تايلاند" يكرمون الغواص المتوفي خلال محاولة إنقاذهم
    حادث فتية الكهف يسلط الضوء على محنة "البدون" في تايلاند
    المستشفى: فتية كهف تايلاند لن يشاهدوا نهائي كأس العالم على الهواء
    أول تصريحات لـ "صبية كهف تايلاند" بعد إنقاذهم (فيديو)
    روسيا تهنئ تايلاند بعملية الإنقاذ الناجحة لصبية الكهف
    الكلمات الدلالية:
    أطفال الكهف, الكهف, كهف, تايلاند
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الغورغونيا الصفراء (Eunicella cavolini). بونتا ديلا كاستانا، ليباري، الجزر الأيولية، صقلية، إيطاليا. بعثة الجزر الأيولية، 2018
    خفايا العالم المائي المدهش لجزر إيولايان
    أخيرا وليس آخرا... ترامب أربك الجميع بتصريحاته
    أخيرا وليس آخرا... ترامب أربك الجميع بتصريحاته
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك