ترامب يؤكد أن روسيا لا تستهدف الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء 18 يوليو/تموز الجاري، إن روسيا لم تعد تستهدف الولايات المتحدة.

وقال ترامب ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا لا تزال تستهدف الولايات المتحدة "لا"، متناقضا مع التحذيرات الانتخابية من رئيس الاستخبارات، وفقا لرويترز.

© Sputnik . Sergei Guseyev ماذا تكشف لغة الجسد بين بوتين وترامب قبل وبعد اجتماعهما

هذا واختتمت في العاصمة الفنلندية، هلسنكي، القمة الروسية الأمريكية، الاثنين 16 يوليو الجاري، التي استمر 4 ساعات واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم، ولكنها تحسنت بفضل هذه القمة.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء 17 يوليو، عن تفاصيل لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، خلال حواره مع قناة أمريكية.

وقال ترامب للقناة الأمريكية "فوكس نيوز": "أعتقد أننا قضينا وقتا ممتعا وتحدثنا عن كل المواضيع والمسائل المهمة بالنسبة للطرفين". وأضاف ترامب: "بوتين خلال اللقاء كان قويا وصريحا جدا".

وتابع ترامب: "لقد ناقشنا أمورا عدة، من بينها انتشار السلاح النووي في العالم وقضية السلام والحرب، بالإضافة إلى الموضوع السوري والأوكراني الذي أخذ جزءا كبيرا من وقت اللقاء".