إنقاذ 75 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الموريتانية

أفاد مصدر أمني بإنقاذ 75 مهاجرا غير شرعي قرب شاطئ نواذيبو، في موريتانيا، وتكثيف الجهود في البحث عن المفقودين.

وأكد المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أنه "إنقاذ 75 مهاجرا غير شرعي قرب شاطئ نواذيبو، انطلقوا بمركبهم من السنغال وكانوا في طريقهم نحو جزر الكناري الإسبانية". © REUTERS / MOAS/Jason Florio البحرية الموريتانية تبحث عن مهاجرين غير شرعيين قبالة شواطئها وأضاف أن "البحرية الموريتانية تكثف جهودها للبحث عن مهاجرين فقدوا في عرض البحر".

وكانت البحرية الموريتانية، تكثف بحثها عن 30 مهاجرا غير شرعي، فقدوا قبالة السواحل الموريتانية، اليوم الأربعاء 18 يوليو.

وقال مصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "إن خفر السواحل في موريتانيا يكثفون البحث عن أكثر من 30 مهاجرا غير شرعي فقدوا قبالة السواحل الشمالية لموريتانيا في محاولتهم الهجرة إلى إسبانيا".

وأضاف أن عمليات البحث تتم بالتعاون مع البحرية الإسبانية وتجري قبالة شواطئ "نواذيبو"، وهي أقرب نقطة في موريتانيا من جزر الكناري الإسبانية وتقع في أقصى الشمال الغربي لموريتانيا.

وأعلنت ​منظمة الهجرة الدولية، أمس الثلاثاء، أن عدد ​المهاجرين​ و​اللاجئين​ الذين وصلوا إلى ​إسبانيا​ بحرا هذا العام يفوق عدد أولئك الذين وصلوا إلى ​إيطاليا​.

وبحسب المنظمة، شهدت إسبانيا وصول 18 ألفا و16 مهاجرا حتى 15 يوليو الجاري، فى حين بلغ عدد من وصلوا إلى إيطاليا خلال الفترة ذاتها 17 ألفا و827 مهاجرا.