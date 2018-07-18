وسط معارضة أردنية... المطار الإسرائيلي الجديد في إيلات ليس جاهزا للعمل

من غير المتوقع افتتاح مطار رامون الإسرائيلي في وادي تمناع قريبا، نتيجة لفشل في جاهزيته للعمل النهائي قبيل افتتاحه.

أفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ذا ماركر"، اليوم الأربعاء، بأن المطار الإسرائيلي الجديد في وادي تمناع، المعروف باسم "رامون" ليس جاهزا للعمل، في الوقت الراهن، لخمس أسباب أو مشاكل كبيرة.

مصر والأردن

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وذكر الموقع الاقتصادي وثيق الصلة بصحيفة "هآرتس" العبرية، أنه رغم الإعلان عن افتتاح المطار الإسرائيلي الجديد بالقرب من مدينة إيلات ، الواقعة بالقرب من طابا المصرية والعقبة الأردنية، قبل عام ونصف والإعلان عن جاهزيته للعمل، لن يعمل مطار رامون حاليا لمروره بمشاكل كثيرة.

من بين المشاكل المتعددة للمطار الجديد في إيلات هو ابتعاده عن المدينة بمسافة طويلة، ما يعني قلة عدد الطائرات المتوقعة بالهبوط في المطار، وبان أرضية المطار ليست جاهزة.

تراخيص دولية

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن السلطات الإسرائيلية حاولت تشغيل المطار والإعلان عن استعداده لاستقبال الطائرات، لكنه ليس جاهزا، متوقعة أن طلبات الهبوط في المطار ستقل، منذئذ، نتيجة لعدم افتتاح المطار، حتى الآن.

كان شهر سبتمبر/أيلول العام الماضي، قد شهد هبوط طائرة إسرائيلية لاختباره، قبيل تشغيله، في محاولة للحصول على التراخيص اللازمة باعتباره المطار الدولي الإسرائيلي الجديد بمدينة إيلات، وسط توقعات أن يوفر خدمات لصالح قرابة مليوني مسافر سنويا.

إيلان رامون

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ويحمل المطار الجديد اسم رائد الفضاء الإسرائيلي، إيلان رامون، الذي لقي مصرعه مع 6 آخرين من أفراد طاقمه، في كارثة مكوك الفضاء "كولومبيا"، في العام 2003.ويعد مطار "رامون" البديل لمطار إيلات، ومن المتوقع أن يستقبل الرحلات القادمة من وإلى دول أوروبا، فضلا عن الرحلات الداخلية، فيما بلغت كلفة تأسيسه 1.7 مليار شيكل.

العقبة الأردنية

وكانت المملكة الأردنية قد عارضت مشروع بناء مطار "رامون" الدولي، نظرا للمخاطر التي يشكلها من ناحية السلامة الجوية، وأعربت عن رفضها إنشاء هذا المطار خلال جلسات المفاوضات المتعلقة بالطيران المدني مع الجانب الإسرائيلي، نظرا لوقوعه على مسافة 10 كيلومترات من مطار الملك حسين الدولي الأردني، في العقبة.

وقدّم الأردن قبل عامين شكوى إلى المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة، بأن المطار الإسرائيلي سيتسبب بتعطيل ممراتها الجوية، فيما ردت إسرائيل على الشكوى بأن المطار سيلتزم بقواعد المنظمة، ولن يشكل خطرا على السلامة الجوية.