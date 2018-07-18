في تغريدة جديدة... المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يكرر تهديداته لـ"حماس"

ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في شريط فيديو بثه أثناء إجراء الجيش الإسرائيلي لمناورات عسكرية في صحراء النقب، لمحاكاة الحرب في قطاع غزة، وزعم من خلاله أن الحركة هي المسؤولة عن سوء الأوضاع في غزة.

كتب أدرعي في تغريدة جديدة على "تويتر":

كما تعلمون يشترك في المناورات آلاف الجنود، للتدريب على محاكاة الحرب في غزة، ونشرنا بطاريات القبة الحديدية في مناطق الوسط والجنوب، وإرهاب "حماس" يتواصل ضد المواطنين الإسرائيليين

#فيديو خاص من تمرين الفرقة الكبير الذي يجريه #جيش_الدفاع لمحاكاة معركة في قطاع #غزة. الأوضاع في غزة تزداد سوءًا بسبب #حماس. حتى "صديقنا" الشيخ الحمساوي @abohamzahasanat هرب من قطاع #غزة. إرهاب #البالونات لعبة بالنار وكما قلت أكثر من مرة من يلعب بالنار تحترق أصابعه#متجربوناش pic.twitter.com/K8Gz1nW7cl افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 18, 2018

يذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق تهدئة، مساء السبت الماضي، برعاية مصرية عقب التصعيد في قطاع غزة، منذ صباح اليوم نفسه، والقصف الإسرائيلي الذي استهدف عددا من المقرات الأمنية التابعة لحركة "حماس"، ومواقع أخرى للمقاومة الفلسطينية في القطاع، إذ أدى التصعيد إلى مقتل فلسطينيين اثنين، وإصابة 25 شخصا، على الأقل.