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    قوات الجيش الإيراني تسير في موكب بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني، خارج طهران، إيران، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.

    صحيفة عبرية: إسرائيل مستعدة لضرب إيران

    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    العالم
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    قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" إن الجيش الإسرائيلي بات مستعدا لمهاجمة إيران أكثر من أي وقت مضى، ومقارنة بعام 2012، فهو الأفضل.

    ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تغيرت كثيرا في السنوات القليلة الماضية، بشكل إيجابي، وباتت أكثر استعدادا لمهاجمة أهداف إيرانية، عبر مساعدات خارجية.

    حلم ما يزال بعيدا

    مفاعل نووي في إيران
    © AFP 2018 / Majid Asgaripour
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    وأفادت الصحيفة العبرية بأن مهاجمة إسرائيل للمفاعلات النووية الإيرانية ما يزال احتمالا بعيدا، كون أغلب الدول الأوروبية تحاول إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، لكن إسرائيل، حاليا، أكثر قوة من أي وقت مضى، وبإمكانها استهداف إيران، في الوقت الراهن.

    واعترفت الصحيفة العبرية بأنه من الصعوبة بمكان استهداف كل المفاعلات النووية الإيرانية، لانتشارها في عشرات الأماكن الموزعة في أرجاء إيران، وفي مساحات واسعة من الأراضي الإيرانية، مقارنة باستهداف المفاعل النووي العراقي ونظيره السوري؛ نتيجة لاتساع رقعة الأراضي الإيرانية أيضا، وهو عائق كبير أمام الطائرات الإسرائيلية.

    إيران قوية

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    © AP Photo /
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    ورأت الصحيفة العبرية أن الدفاعات الجوية الإيرانية قوية جدا، ويمكنها التصدي بقوة للطائرات الإسرائيلية، كما أنه على تلك الطائرات الطيران لآلاف الكيلومترات لاجتياز الحدود الإيرانية، وهو ما يمثل صعوبة كبيرة لتل أبيب.

    وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن عام 2012، كان لإسرائيل قدرة دفاعية قوية، مثل القبة الحديدية، ومقلاع داود، كما أنها تتمتع بعلاقات دبلوماسية قوية مع دول الخليج العربي، وبحوزتها طائرات مقاتلة، مثل "إف 35"، مقارنة بحصول إيران على المنظومة الدفاعية الروسية "إس 300"، المنتشرة حول الأماكن الاستراتيجية في أرجاء إيران بأسرها.

    وأنهت الصحيفة العبرية تقريرها بالتأكيد على أن لدى إسرائيل الكثير من الأوراق المهمة لاستهداف إيران، من بينها الحصول على طائرة "إف 35"، وأنظمة دفاعية متقدمة، وطائرة الشبح، ومظلة سياسية أمريكية ومساعدة خليجية.

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    الكلمات الدلالية:
    منظومة القبة الحديدية الصاروخية, إيران, بورصات الخليج العربي, قائد الثورة في إيران, إيران, إسرائيل
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