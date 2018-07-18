الروسية ماريا بوتينا تشدد على براءتها أمام المحكمة في أمريكا

أعلنت المواطنة الروسية المعتقلة في الولايات المتحدة، والمتهمة بالتجسس، ماريا بوتينا، أنها بريئة ولم تقر بالاتهامات الموجهة إليها.

واشنطن — سبوتنيك. وقال محامي بوتينا، روبرت دريسكول، خلال جلسة المحكمة متحدثا باسمها: "بريئة سيادة القاضي".

© Sputnik . Nikolay Hiznyak الخارجية الروسية: سفارتنا في واشنطن تسعى للاجتماع مع المواطنة المعتقلة

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت اليوم الأربعاء، 18 يوليو/ تموز أن السفارة الروسية في واشنطن تسعى للاجتماع مع المواطنة الروسية المعتقلة في الولايات المتحدة ماريا بوتينا.

وقالت زاخاروفا: "من جانبنا، نتخذ جميع التدابير الممكنة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنة الروسية".

وتابعت زاخاروفا أن السفارة الروسية في واشنطن اتصلت بالسلطات الأمريكية وتسعى لعقد اجتماع قنصلي مع ماريا بوتينا، ومن واجبهم السماح لنا بذلك".

ووسعت وزارة العدل الأمريكية اتهاماتها، ضد المواطنة الروسية ماريا بوتينا بشأن قضية التجسس، وفقا لوثائق المحكمة.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية، كانت قد أعلنت، يوم 15 يوليو، توقيف مواطنة روسية تدعى ماريا بوتينا في العاصمة واشنطن، للاشتباه في تجسسها لصالح روسيا.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن المواطنة الروسية الموقوفة حاولت اختراق منظمات ذات نفوذ بالسياسة الأمريكية وعملت تحت إمرة مسؤول روسي رفيع المستوى.