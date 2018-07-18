تسجيل
00:51 19 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    الكنيست

    الصيغة النهائية لقانون "القومية" الإسرائيلي

    CC BY-SA 2.0 / Itzik Edri / Knesset Israel 61 years
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    بعد الجدل الذي أثير حول الصياغات المختلفة لـ"قانون القومية" الإسرائيلي، والمشادات الائتلافية وفي أوساط المعارضة، تم إقرار البنود النهائية للقانون، ومن المتوقع أن يطرح التصويت على الجمعية العامة للكنيست في قراءتين، ثانية وثالثة، في ساعات متأخرة من مساء اليوم الأربعاء.

    الاتحاد الأوروبي
    © Sputnik . Alexey Vitvitsky
    إسرائيل توقع اتفاقا مع الشرطة الأوروبية لمكافحة الإرهاب
    وبحسب الموقع الإلكتروني "عرب 48". في ما يلي النص النهائي لـ"قانون القومية" (قانون أساس: إسرائيل — الدولة القومية للشعب اليهودي):

    1- المبادئ الأساسية

    (أ‌) أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.

    (ب‌) دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير.

    (ج‌) ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.

    2- رموز الدولة

    (أ‌) اسم الدولة "دولة إسرائيل".

    (ب‌) علم الدولة أبيض، وعليه خطان باللون الأزرق، وفي وسطه نجمة داوود زرقاء.

    (ت‌) شعار الدولة هو الشمعدان السباعي، وعلى جنبيه غصنا زيتون، وكلمة إسرائيل تحته.

    (ث‌) النشيد الوطني للدولة، هو نشيد "هتكفا".

    (ج‌) تفاصيل رموز الدولة تحدد في القانون.


    القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل.

    4- اللغة

    (أ‌) اللغة العبرية هي لغة الدولة.

    (ب‌) اللغة العربية لها مكانة خاصة في الدولة؛ تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية، أو في التوجه إليها يكون بموجب القانون.

    (ت‌) لا يمس المذكور في هذا البند بالمكانة الممنوحة فعليا للغة العربية.

    5- لمّ الشتات

    تكون الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود، ولمّ الشتات.

    احتجاجات بالقرب من المسجد الأقصى في مدينة القدس
    © REUTERS / AMMAR AWAD
    نتنياهو يسمح لنواب الكنيست باقتحام المسجد الأقصى
    6- العلاقة مع الشعب اليهودي

    (أ‌) تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودا، أو مواطنين في الدولة.

    (ب‌) تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي.

    (ت‌) تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي، لدى يهود الشتات.

    7- الاستيطان اليهودي

    تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه، ودعم إقامته وتثبيته.

    8- التقويم الرسمي

    التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم الميلادي، تقويما رسميا.

    المشرعون الإسرائيليون يحضرون تصويتا على مشروع قانون في الكنيست
    © REUTERS / AMMAR AWAD
    عضو في الكنيست الإسرائيلي يطالب باغتيال قادة "حماس"
    9- يوم الاستقلال ويوم الذكرى

    (أ‌) يوم الاستقلال هو العيد القومي الرسمي للدولة.

    (ب‌) يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في معارك إسرائيل، ويوم ذكرى الكارثة، والبطولة هما، يوما الذكرى الرسميين للدولة.

    10- أيام الراحة والعطل

    يوم السبت وأعياد الشعب اليهودي هي أيام العطلة الثابتة في الدولة. لدى غير اليهود الحق في أيام عطلة في أعيادهم، وتفاصيل ذلك تحدد في القانون.

    11- نفاذ القانون

    أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست.    

    انظر أيضا:

    الكنيست الإسرائيلي يبعد نائبا عربيا لمدة شهر
    دعوة إلى ابن سلمان لإلقاء خطاب في الكنيست (فيديو)
    عضو في الكنيست الإسرائيلي يطالب باغتيال قادة "حماس"
    الكنيست الإسرائيلي يرفض مقترحا بفرض رقابة دولية على المنشآت النووية الإسرائيلية في ديمونا
    إبعاد نائب عربي عن جلسات الكنيست لأسبوع
    نتنياهو يسمح لنواب الكنيست باقتحام المسجد الأقصى
    الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والقتلى الفلسطينيين
    عضو في الكنيست الإسرائيلي يطالب باغتيال قادة "حماس"
    الكلمات الدلالية:
    الكنيست, اللغة العربية, جامعة تل أبيب, الكنيست الإسرائيلي, تل أبيب, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الغورغونيا الصفراء (Eunicella cavolini). بونتا ديلا كاستانا، ليباري، الجزر الأيولية، صقلية، إيطاليا. بعثة الجزر الأيولية، 2018
    خفايا العالم المائي المدهش لجزر إيولايان
    أخيرا وليس آخرا... ترامب أربك الجميع بتصريحاته
    أخيرا وليس آخرا... ترامب أربك الجميع بتصريحاته
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك