الجيش الإسرائيلي يستخدم نظم تكنولوجية جديدة استعدادا للحروب المستقبلية

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن الجيش الإسرائيلي بدأ استخدام تقنية حديثة لقواته، بهدف الاستعداد لأي سيناريو عسكري، داخلي أو خارجي، من الناحية الداخلية لمواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة، وخارجي لمواجهة العمليات العسكرية أو الحروب المستقبلية على أية جبهة.
وذكرت القناة أن النظام التقني الجديد سيجعل من الجيش الإسرائيلي أكثر قوة واستعدادا لأي سيناريو.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري مناورات عسكرية على كل الجبهات العسكرية، استعدادا لمحاكاة مواجهة قطاع غزة، مجددا.
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