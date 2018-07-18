الجيش الإسرائيلي يستخدم نظم تكنولوجية جديدة استعدادا للحروب المستقبلية

يستخدم الجيش الإسرائيلي تقنية تكنولوجية جديدة خلال المناورات العسكرية التي يجريها الأسبوع الجاري، استعددا لأية حروب مستقبلية.

© Sputnik . Ahmed Zakot في تغريدة جديدة... المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يكرر تهديداته لـ"حماس"

كتبت القناة السابعة الإسرائيلية ، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي سيستخدم تقنية جديدة للاستعداد لأية حروب قادمة، وهي التقنية "الديجيتال" التي تتيح لقوات الجيش الإسرائيلي نقل الصور والخرائط وتبادل المعلومات بسرعة شديدة.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن الجيش الإسرائيلي بدأ استخدام تقنية حديثة لقواته، بهدف الاستعداد لأي سيناريو عسكري، داخلي أو خارجي، من الناحية الداخلية لمواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة، وخارجي لمواجهة العمليات العسكرية أو الحروب المستقبلية على أية جبهة.

وذكرت القناة أن النظام التقني الجديد سيجعل من الجيش الإسرائيلي أكثر قوة واستعدادا لأي سيناريو.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري مناورات عسكرية على كل الجبهات العسكرية، استعدادا لمحاكاة مواجهة قطاع غزة، مجددا.