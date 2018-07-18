لكي يلعب ترامب الغولف... الحكومة الأمريكية تدفع للرئيس آلاف الدولارات

أنفقت الحكومة الأمريكية نحو 77 ألف دولار على منتجع الرئيس دونالد ترمب في اسكتلندا، على هامش جولته الأخيرة في أوروبا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أظهرت سجلات الإنفاق أن الخارجية الأمريكية، دفعت أكثر من 77 ألف دولار لصالح شركة "إس.إل.سي تيرنبري المحدودة"، التي يملكها ترامب، والمالكة للمنتجع، مقابل توفير "غرف فندقية لزيارة كبار الشخصيات".

© Sputnik . Sergei Guneyev استطلاع رأي: غالبية الأمريكيين لا يرحبون بأسلوب ترامب في التعامل مع روسيا

وأقام ترامب في المنتجع يوم السبت الماضي، ولعب الغولف، خلال الفترة ما بين حضوره اجتماع حلف "الناتو" ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وأشارت السجلات إلى أن وزارة الخارجية دفعت لشركة تيرنبري 7670 دولارا، في أبريل/ نيسان، و70 ألف دولار أخرى في الأيام التي سبقت زيارة ترامب هذا الأسبوع.

وامتنع مسؤولون في البيت الأبيض عن التعليق، في ظل تأكيد مسؤولين حكوميين سابقين أن ترامب لم يضع ما يضمن عدم تربحه مباشرة من وظيفته كرئيس.

وكان الرؤساء السابقون يحرصون على إبعاد ممتلكاتهم عن أي مواضع شك وعلى تقديم سجلاتهم الضريبية، إلا أن ترامب أبقى على ملكيته لفنادقه وملاعب الغولف وممتلكاته الأخرى، مكتفيا بتسليم إدارة أعماله لابنيه قبل أيام من توليه الرئاسة.