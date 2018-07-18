إدانة بريطاني بالتخطيط لقتل رئيسة الوزراء ماي

ووفقا للشرطة فقد كان نعيم الرحمن يخطط لتفجير عبوة ناسفة بدائية عند بوابات داونينج ستريت والوصول إلى مكتب ماي بعد الفوضى التي ستعقب الانفجار لقتلها.
قال دين هايدن، قائد قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة "نتحدث عن شخص كان سيقتل ويصيب ويشوه عددا من الناس بينهم أفراد من الشرطة والمواطنين".
وشهدت بريطانيا أربعة هجمات دموية العام الماضي، وقال مدير جهاز المخابرات الداخلية (إم.أي5) في مايو/ أيار إنه جرى إحباط 12 مخططا لإسلاميين متشددين منذ أولى تلك الهجمات التي وقعت في مارس/ آذار 2017.
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