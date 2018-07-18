إدانة بريطاني بالتخطيط لقتل رئيسة الوزراء ماي

أدانت محكمة في لندن رجلا بريطانيا اليوم الأربعاء، بالتخطيط لقتل رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتفجير عبوة ناسفة للوصول إلى مكتبها في داونينج ستريت ثم استخدام سكين أو مسدس لمهاجمتها.

أدين نعيم الرحمن (20 عاما) من شمال لندن أمام محكمة أولد بيلي بالإعداد لارتكاب أعمال إرهابية، بحسب "رويترز".

ووفقا للشرطة فقد كان نعيم الرحمن يخطط لتفجير عبوة ناسفة بدائية عند بوابات داونينج ستريت والوصول إلى مكتب ماي بعد الفوضى التي ستعقب الانفجار لقتلها.

قال دين هايدن، قائد قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة "نتحدث عن شخص كان سيقتل ويصيب ويشوه عددا من الناس بينهم أفراد من الشرطة والمواطنين".

وشهدت بريطانيا أربعة هجمات دموية العام الماضي، وقال مدير جهاز المخابرات الداخلية (إم.أي5) في مايو/ أيار إنه جرى إحباط 12 مخططا لإسلاميين متشددين منذ أولى تلك الهجمات التي وقعت في مارس/ آذار 2017.