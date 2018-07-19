ترامب: بوتين مسؤول شخصيا عن التدخل في الانتخابات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، الأربعاء، أنه من الممكن اعتبار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مسؤولا شخصيا عن التدخل المزعوم لروسيا في الانتخابات الأمريكية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي، خلال لقاء مع قناة "سي بي أس": "نعم، لأنه عل رأس البلاد. وهذا مثل أنني أعتبر نفسي مسؤولا عما يحدث في هذه البلاد [الولايات المتحدة]. وبطبيعة الحال، كقائد للبلد، يمكنك اعتباره مسؤولا [عن التدخل]".

© Sputnik . Sergei Guneyev ترامب: بعض الأشخاص يفضلون الحرب عن رؤيتي مع بوتين

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، في العاصمة الفنلندية، هلسنكي، أنه من الممكن إلقاء اللوم على كلا الجانبين حول أزمة التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، والتي تسببت في انتقادات عنيفة داخل الولايات المتحدة.

وأكد ترامب على أنه لا يرى أدلة على التدخل الروسي في الانتخابات في الولايات المتحدة. وفي وقت سابق، من يوم الثلاثاء الماضي، قال ترامب للصحفيين إنه كان في ذهنه العكس، وهو أن روسيا يمكن أن تتدخل في الانتخابات.

يذكر أن التحقيق في "التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلي علاقة ترامب نفسه مع روسيا، والتي نفاها كل من البيت الأبيض والكرملين، يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفي الكونغرس الأمريكي.

وعين، روبرت مولر، في منصب المدعي الخاص. وكانت روسيا قد نفت، أكثر من مرة، ما يوجه ضدها من اتهامات تتعلق بمحاولات تقوم بها، سعيا منها إلى التأثير على نتائج الانتخابات، في مختلف دول العالم.