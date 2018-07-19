ترامب: بوتين مسؤول شخصيا عن التدخل في الانتخابات الأمريكية

واشنطن — سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي، خلال لقاء مع قناة "سي بي أس": "نعم، لأنه عل رأس البلاد. وهذا مثل أنني أعتبر نفسي مسؤولا عما يحدث في هذه البلاد [الولايات المتحدة]. وبطبيعة الحال، كقائد للبلد، يمكنك اعتباره مسؤولا [عن التدخل]".
وأكد ترامب على أنه لا يرى أدلة على التدخل الروسي في الانتخابات في الولايات المتحدة. وفي وقت سابق، من يوم الثلاثاء الماضي، قال ترامب للصحفيين إنه كان في ذهنه العكس، وهو أن روسيا يمكن أن تتدخل في الانتخابات.
يذكر أن التحقيق في "التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلي علاقة ترامب نفسه مع روسيا، والتي نفاها كل من البيت الأبيض والكرملين، يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفي الكونغرس الأمريكي.
وعين، روبرت مولر، في منصب المدعي الخاص. وكانت روسيا قد نفت، أكثر من مرة، ما يوجه ضدها من اتهامات تتعلق بمحاولات تقوم بها، سعيا منها إلى التأثير على نتائج الانتخابات، في مختلف دول العالم.
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