26 حريقا في مستوطنات "غلاف غزة" الأربعاء

اندلع أكثر من 26 حريقا في المستوطنات القريبة من قطاع غزة، أمس، الأربعاء، حتى نهاية اليوم.

أفاد الموقع الإخباري الإسرائيلي "0404"، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأربعاء، بأنه اندلع أكثر من 26 حريقا في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، منذ صباح اليوم، وحتى نهايته، بسبب بالونات الهيليوم الحارقة.

© Sputnik . Ahmed Abed تقرير إسرائيلي: تدمير 30 ألف دونم في مستوطنات غلاف غزة بسبب الطائرات الورقية الحارقة

وذلك في ظل محاولات إسرائيلية لوقف بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة، حيث أكدت أكثر من وسيلة إعلامية إسرائيلية، منشورة باللغة العبرية، أن تل أبيب تحاول الضغط على حركة حماس لوقف الاختراعات الفلسطينية، دون جدوى.

فقد قررت وحدة مطلقي بالونات الهيليوم المشتعلة والطائرات الورقية الحارقة في قطاع غزة ، الاستمرار في عملها بإطلاق المزيد من تلك الاختراعات الفلسطينية، حتى تلبي إسرائيل طلباتها.