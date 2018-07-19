ترامب: هذه الدولة إذا غضبت هنيئا لكم بالحرب العالمية الثالثة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن جمهورية الجبل الأسود المنضمة حديثا إلى حلف شمال الأطلسي يمكنها أن تدفع به إلى حرب عالمية ثالثة.

وخلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اتهم ترامب شعب الجبل الأسود بـ"العدوانية". ووفقا له، فإن الجبل الأسود هي دولة صغيرة بها "شعب شديد العدوانية".

© AP Photo / واشنطن لا تجرؤ على بدء الحرب العالمية الثالثة

وأضاف الرئيس الأمريكي: "يمكن أن يغضوا، وحينها هنيئا لكم بالحرب العالمية الثالثة ".

وشكك ترامب في ضرورة الدفاع الجماعي للدول الأعضاء في حلف الناتو، كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي.

ووفقا لترامب، فإنه "لا ينبغي للقوات الأمريكية أن تدافع عن الجبل الأسود، لأن ذلك بحسب رأيه "غير عادل، لأنهم لا يدفعون التزماتهم". وفي الوقت نفسه، أقر بأنه بموجب ميثاق "الناتو"، سيتعين عليه الدفاع عن الجبل الأسود في حالة نشوب صراع عسكري.

وأصبح الجبل الأسود رسميا العضو الـ 29 في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوائل يونيو/حزيران 2017.

يذكر أن جزء كبير من سكان جمهورية يوغوسلافيا السابقة عارضوا الانضمام إلى الحلف في احتجاجات عمت جميع أرجاء البلاد.