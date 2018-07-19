الجيش الإيراني في انتظار 800 دبابة لرفع قدرته القتالية

قال نائب وزير الدفاع الإيراني رضا مظفري نيا، أمس الأربعاء، إن إيران تنوي تصنيع وتحديث ما يصل إلى 800 دبابة.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن رضا مظفري نيا نائب وزير الدفاع كشف عن جدول أعمال وخطط وزارة الدفاع الجديدة لتطوير القدرة المدفعية للجيش الإيراني.

© AFP 2018 / Majid Asgaripour إيران تكشف عن مصنع "منتجات نووية" أنشأته سرا

وقال: حسب جدول أعمال وزارة الدفاع فإنه سيتم تحسين وتصنيع مايقرب لـ700 إلى 800 دبابة والقسم الأعظم سينجز في معامل صناعة المدرعات في مدينة دورود في محافظة لرستان.

وأضاف: سيتم وفق البرنامج المعد إنتاج من 50 إلى 60 مدرعة سنوياً وذلك بسبب الحاجة الملحة لها من قبل الجيش والحرس الثوري.

وأكد نائب وزير الدفاع الإيراني على أمرين أساسيين أولهما تحسين نوعية الدبابات الموجودة وثانيها التركيز على إنتاج أنواع أخرى من الدبابات.

وتعد الصناعات القائمة في قضاء دورود بمحافظة لرستان قلب سلاح الدروع والدبابات في إيران حيث بدأ نشاطاته منذ عقد التسعينات في القرن الماضي بتجميع أجزاء دبابات من طراز "تي 72" إلا أن هذا القطاع الصناعي تم تنشيطه مؤخرا إلى جانب مصانع المدرعات في قضاء مسجد سليمان (جنوب غرب) حيث إنه يتم في هذين المجمعين إنجاز مشروع تصنيع وتحديث سلاح الدبابات الإيرانية.