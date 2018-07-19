إسرائيل وسوريا على شفير حرب

بعدما حققت القوات الحكومية السورية نجاحاً في مكافحة المجموعات المسلحة في محافظتي درعا والسويداء بات بإمكانها التوجه نحو الغرب إلى مرتفعات الجولان.

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية إن الجيش العربي السوري تمكن في الآونة الأخيرة من مزاحمة المعارضة المسلحة في محافظتي درعا والقنيطرة إلى حد كبير، واقترب من حدود إسرائيل.

ومن المتوقع أن يتمكن الجيش السوري من مواصلة التقدم وتطويق المجموعات المسلحة وحشرها في المكان الضيق على مقربة من مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وترى الصحيفة إمكان تطور تقدم الجيش السوري نحو الحدود الإسرائيلية إلى حرب مع إسرائيل، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي حشد العديد من وحداته في الجزء الإسرائيلي من مرتفع الجولان ولا بد أن تتصدى قوات الجيش الإسرائيلي الموجودة هناك للقوات السورية في حال دخلت الأخيرة إلى خط فك الاشتباك أو قصفت الأراضي الإسرائيلية بالصدفة.