إثيوبيا تعين أول سفير لها في إريتريا بعد 20 عاما من العداء

أعلنت إثيوبيا عن أول سفير لها لدى إريتريا، منذ عقدين من الزمان.

وقالت وكالة "فانا"، اليوم الخميس 19 يوليو/تموز، إن الإعلان الأخير في القرن الأفريقي يعيد العلاقات بين الجارتين المتحاربتين بسبب نزاع على الحدود، حسب "رويترز".

© REUTERS / TIKSA NEGERI إثيوبيا تقول الإصلاحات "ستطلق العنان للقطاع الخاص"

وأضافت الوكالة في تقرير لها أن رضوان حسين، السفير الإثيوبي في إيرلندا، أصبح هو الممثل الرسمي لإثيوبيا في أسمرة.

وانفصلت إريتريا رسميا عن إثيوبيا في 1993، بعد معركة طويلة على الاستقلال، لكن البلدين دخلا في حرب عام 1998 بسبب نزاع على الحدود.

ورغم توقيع اتفاق سلام بعد مرور عامين، رفضت إثيوبيا تنفيذه قائلة إنها تريد إجراء المزيد من المحادثات.

وقد تغير المصالحة التي أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس الإريتري، المشهد السياسي بين البلدين والوضع الأمني في منطقة القرن الأفريقي المضطربة، التي نزح منها مئات الآلاف من الشبان بحثا عن الأمان وفرص جديدة في أوروبا.