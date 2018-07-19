شرطة بريطانيا تحدد "هويات" من تعتقد أنهم وراء تسميم سكريبال

ذكرت وكالة "برس أسوسييشن" للأنباء، اليوم الخميس، أن المحققين البريطانيين يعتقدون أنهم حددوا هويات أفراد يشتبهون أنهم الجناة في الاعتداء بغاز الأعصاب على العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وكان العميل الروسي السابق وابنته قد تسمما بهذه المادة في مارس/ آذار. وتعافى كلاهما لاحقا.

© REUTERS / Dylan Martinez موسكو تعتبر حادثتي التسمم استفزازا في حال عدم الوصول لعائلة سكريبال

وقالت وكالة "برس أسوسييشن" إن الشرطة البريطانية تشتبه في مشاركة "عدد من الروس" في محاولة اغتيال سكريبال وابنته وتبحث عن أكثر من شخص تدور حولهم الشبهات.

وأضافت الوكالة أن المحققين حددوا هوية الجناة المشتبه بهم بالاستعانة بتسجيلات دوائر تلفزيونية مغلقة وتحققوا من الصور بالاطلاع على سجلات مسافرين دخلوا الدولة قرب وقت الهجوم.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تحقيقات تجريها شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في قتل امرأة توفيت، في الثامن من يوليو/ تموز، بعد أسبوع تقريبا من التعرض لمادة سامة بالقرب من مدينة سالزبوري.

.ووجهت بريطانيا الاتهامات إلى روسيا بالتورط في محاولة اغتيال سكريبال، وهو ما تنفيه موسكو، مشيرة إلى أن بريطانيا لم تقدم أي أدلة تثبت تورط روسيا في القضية