الاتحاد الأوروبي يخطط لنشر قوات حرس الحدود في مقدونيا

أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم نشر قوات حرس الحدود الأوروبية في مقدونيا بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

© AP Photo / Misha Japaridze مقدونيا تقرر طرد دبلوماسي روسي على خلفية قضية "سكريبال"

بروكسل — سبوتنيك . وأفادت المفوضية، اليوم الخميس 19 يوليو / تموز، أن مشروع الوثيقة، في حال دخوله حيز التنفيذ، سيسمح بنشر مجموعات عملياتية من حرس الحدود الأوروبي ووكالة خفر السواحل وتنفيذ عمليات مشتركة، في الجمهورية اليوغوسلافية السابقة مقدونيا ، خاصة في حال حدوث أزمات الهجرة".

وسيتم التوقيع على مشروع الاتفاق بشكل رسمي في وقت لاحق، بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الطرفين، كما أنه سيحتاج لموافقة البرلمان الأوروبي.

وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيتمكن حرس الحدود الأوروبي ووكالة خفر السواحل من نشر مجموعات في مناطق الجمهورية، التي تقع على حدود الاتحاد الأوروبي.