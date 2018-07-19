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17:23 19 يوليو/ تموز 2018
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    عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي

    الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لتنفيذ التزاماتها السياسية بإنهاء حالة الطوارئ

    CC0 / Pixabay
    العالم
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    رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان إنهاء حالة الطوارئ في تركيا، والمعمول بها منذ محاولة الانقلاب عام 2016، حيث دعا إسطنبول لتنفيذ الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية، تماشيا مع التزاماتها الدولية مثل التوقف عن تقويض حرية التعبير وغيرها.

    أمستردام — سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني لمفوضية الخارجية الأوروبية اليوم الخميس 19 يوليو / تموز: "إن نهاية حالة الطوارئ المعمول بها في تركيا منذ محاولة الانقلاب في عام 2016، هي خطوة تستحق الترحيب". وتابع البيان: "في الوقت نفسه، نعتقد أن اعتماد مقترحات تشريعية جديدة تمنح سلطات استثنائية للتراخيص والاحتفاظ بالعديد من العناصر التقييدية لحالة الطوارئ من شأنه أن يقلل من أي أثر إيجابي لإنهائه".

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    © AFP 2018 / Robert Atanasovski
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    وأضاف: "نؤكد من جديد، توقعاتنا بأن تركيا تنفذ التوصيات الرئيسية لمجلس أوروبا ولجنة البندقية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة واحترام الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية، في ضوء إنهاء حالة الطوارئ، ونتوقع أيضا أن تتابع تركيا جميع التدابير، التي لا تزال تؤثر سلبا على سيادة القانون واستقلال القضاء والحريات الأساسية، التي هي في صميم أية دولة ديمقراطية، وتشمل هذه حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحقوق الإجرائية".

    وذكر البيان: "نتوقع من تركيا أن تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان برفع حالة الطوارئ".

    وأضاف: "تبقى التحسينات الملموسة والدائمة في مجال سيادة القانون والحريات الأساسية جوهرية لآفاق مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

    يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن حالة الطوارئ في يوليو / تموز من العام قبل الماضي، بعد محاولة انقلاب في الدولة، حيث يبدأ العمل وفق الأحكام العرفية، التي تعني منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة مع فرض حظر التجول أحيانا وتنفيذ الاعتقالات وذلك على حساب السلطات الأخرى التشريعية والقضائية.

     

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار تركيا, محاولة الانقلاب الفاشلة, رجب طيب أردوغان, الاتحاد الأوروبي, تركيا
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