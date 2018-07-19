الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لتنفيذ التزاماتها السياسية بإنهاء حالة الطوارئ

أمستردام — سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني لمفوضية الخارجية الأوروبية اليوم الخميس 19 يوليو / تموز: "إن نهاية حالة الطوارئ المعمول بها في تركيا منذ محاولة الانقلاب في عام 2016، هي خطوة تستحق الترحيب". وتابع البيان: "في الوقت نفسه، نعتقد أن اعتماد مقترحات تشريعية جديدة تمنح سلطات استثنائية للتراخيص والاحتفاظ بالعديد من العناصر التقييدية لحالة الطوارئ من شأنه أن يقلل من أي أثر إيجابي لإنهائه".
وذكر البيان: "نتوقع من تركيا أن تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان برفع حالة الطوارئ".
وأضاف: "تبقى التحسينات الملموسة والدائمة في مجال سيادة القانون والحريات الأساسية جوهرية لآفاق مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن حالة الطوارئ في يوليو / تموز من العام قبل الماضي، بعد محاولة انقلاب في الدولة، حيث يبدأ العمل وفق الأحكام العرفية، التي تعني منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة مع فرض حظر التجول أحيانا وتنفيذ الاعتقالات وذلك على حساب السلطات الأخرى التشريعية والقضائية.
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