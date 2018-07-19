وزير الخارجية الإيراني يهاجم أمريكا ويذكرها بأحداث 11 سبتمبر

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن أمريكا تزعزع استقرار العالم بتصدير الأسلحة، وتستنزف الميزانية التي يمكن أن تستخدم لمستقبل مشرق.

وقال ظريف، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أمريكا تزعزع استقرار العالم بتصدير الأسلحة، وتستنزف الميزانية التي يمكن أن تستخدم لمستقبل مشرق، ومع ذلك لا يستطيع جيشها حتى حماية مواطنيها، حيث إن 35 في المئة من الإنفاق العسكري العالمي، فشل من منع 15 سعودياً، من قتل وجرح أكثر من 9 آلاف أمريكي في أحداث 11 أيلول / سبتمبر".