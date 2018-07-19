وزير الخارجية الإيراني يهاجم أمريكا ويذكرها بأحداث 11 سبتمبر

وقال ظريف، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أمريكا تزعزع استقرار العالم بتصدير الأسلحة، وتستنزف الميزانية التي يمكن أن تستخدم لمستقبل مشرق، ومع ذلك لا يستطيع جيشها حتى حماية مواطنيها، حيث إن 35 في المئة من الإنفاق العسكري العالمي، فشل من منع 15 سعودياً، من قتل وجرح أكثر من 9 آلاف أمريكي في أحداث 11 أيلول / سبتمبر".
US destabilizes the world with arms exports, draining budgets that could be used for a brighter future. Yet its arms can't even secure its citizens: 35% of global military spending failed to stop 15 Saudis from murdering & injuring >9000 Americans on 9/11. https://t.co/cwfjx5Y7SY— Javad Zarif (@JZarif) ١٩ يوليو ٢٠١٨
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