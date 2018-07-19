بالفيديو... نواب عرب في الكنيست يمزقون قانون "القومية"

مزق عدد من النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي "قانون القومية"، الذي أقره البرلمان اليوم الخميس 19 يوليو/ تموز.

ويظهر مقطع فيديو قيام النواب العرب بتمزيق القانون، وألقوه في وجه رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، قبيل إلقائه كلمته على المنصة.

CC BY-SA 2.0 / Itzik Edri / Knesset Israel 61 years الصيغة النهائية لقانون "القومية" الإسرائيلي

وعقب واقعة النواب العرب الذين يشكلون تحالفا من 4 أحزاب داخل الكنيست، طلب رئيس الكنيست من أفراد الأمن، إخراجهم من القاعة.

أقرت إسرائيل قانونا يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد وهو ما وصفه أبناء الأقلية العربية بأنه عنصري ويؤسس للفصل العنصري.

وبعد أشهر من الجدل السياسي، أقر البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 عضوا قانون "الدولة القومية" بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكنيست بعد التصويت "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل"، بحسب "رويترز".

والقانون رمزي إلى حد بعيد وينص على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".

وينزع القانون أيضا عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.

ويصل عدد العرب داخل الخط الأخضر إلى نحو 1.8 مليون شخص أي حوالي 20 في المئة من عدد السكان البالغ تسعة ملايين نسمة.