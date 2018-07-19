المحادثات السداسية حول كوريا الشمالية مثالية وروسيا لا تشك باستئنافها

أعلن السفير الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، اليوم الخميس، أن صيغة المحادثات السداسية حول شبه الجزيرة الكورية، أثبتت فعاليتها، وموسكو لا تشك في إعادة استئنافها.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير، ردا على سؤال ما إذا كانت روسيا تخطط للانضمام إلى مجموعة العمل حول إزالة الأسلحة النووية التي أنشأتها كل من كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية: "الآن يجري العمل ضمن الصيغة الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية".

© Sputnik . Alexander Natruskin أوليانوف: موسكو ترحب باستئناف التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكوريا الشمالية

وأضاف ماتسيغورا: "ومن وجهة نظرنا، الصيغة السداسية التي كانت سابقا، تعد مثالية، وقد أثبتت فعاليتها، وليس لدينا أدنى شك في أنه عاجلا إم أجلاً سنعود إليها، وخصوصا أنه في إطار هذه الصيغة السداسية، روسيا كانت رئيسة مجموعة العمل السداسية لتشكيل نظام دعم السلام والأمن في شمال شرق آسيا".

ويتزايد الحراك الدبلوماسي بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية، في ضوء لقاء القمة الذي عقده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في سنغافورة يوم 12أيار/ مايو، وما تم خلالها من مباحثات حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وتوقف كوريا الشمالية عن إجراء تجارب على الصواريخ البالستية، مقابل تسهيلات اقتصادية، وتنازلات في مجال العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.