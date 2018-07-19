المحادثات السداسية حول كوريا الشمالية مثالية وروسيا لا تشك باستئنافها

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير، ردا على سؤال ما إذا كانت روسيا تخطط للانضمام إلى مجموعة العمل حول إزالة الأسلحة النووية التي أنشأتها كل من كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية: "الآن يجري العمل ضمن الصيغة الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية".
ويتزايد الحراك الدبلوماسي بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية، في ضوء لقاء القمة الذي عقده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في سنغافورة يوم 12أيار/ مايو، وما تم خلالها من مباحثات حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وتوقف كوريا الشمالية عن إجراء تجارب على الصواريخ البالستية، مقابل تسهيلات اقتصادية، وتنازلات في مجال العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.
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