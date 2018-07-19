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17:21 19 يوليو/ تموز 2018
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    المتحدث باسم الحكومة التركية

    وفد أمريكي يبحث مع مسؤولين أتراك العقوبات على إيران

    © REUTERS /
    العالم
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    صرح مسؤول بوزارة الخارجية التركية، أن وفدا أمريكيا من مسؤولين بوزارتي الخزانة والخارجية سيلتقي مسؤولين أتراكا غدا الجمعة؛ لبحث العقوبات التي تستهدف إيران.

    وقال المسؤول لوكالة "رويترز": "سيقوم وفد أمريكي يجري حاليا محادثات في الهند بزيارة لأنقرة يوم الجمعة تتعلق بالعقوبات على إيران".

    قوات الجيش الإيراني تسير في موكب بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني، خارج طهران، إيران، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.
    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
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    وأضاف: "سيلتقي الوفد بمؤسسات مرتبطة بالأمر بما في ذلك (مسؤولون من) وزارتي الخارجية والمالية".

    وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية إن المحادثات ستجرى غدا الجمعة، وستركز على العقوبات على إيران.

    يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحب قبل شهرين من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، والذي توصل إليه سلفه باراك أوباما وقوى عالمية أخرى، وأمر ترامب بفرض عقوبات مشددة على طهران.

    وأعلن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، الشهر الماضي، أن واشنطن أبلغت حلفاءها بأن يتوقفوا عن استيراد النفط الإيراني بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي دعوة عارضتها أنقرة علنا.

    وصرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قبل ثلاثة أسابيع، قائلا: "إيران جارة جيدة ولدينا علاقات اقتصادية، لن نقطع علاقاتنا التجارية مع إيران لأن دولا أخرى طلبت منا هذا".

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    الكلمات الدلالية:
    العقوبات الأمريكية على إيران, أخبار, الاتفاق النووي, أمريكا, إيران, تركيا
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