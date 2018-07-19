وفد أمريكي يبحث مع مسؤولين أتراك العقوبات على إيران

صرح مسؤول بوزارة الخارجية التركية، أن وفدا أمريكيا من مسؤولين بوزارتي الخزانة والخارجية سيلتقي مسؤولين أتراكا غدا الجمعة؛ لبحث العقوبات التي تستهدف إيران.

وقال المسؤول لوكالة "رويترز": "سيقوم وفد أمريكي يجري حاليا محادثات في الهند بزيارة لأنقرة يوم الجمعة تتعلق بالعقوبات على إيران".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi صحيفة عبرية: إسرائيل مستعدة لضرب إيران

وأضاف: "سيلتقي الوفد بمؤسسات مرتبطة بالأمر بما في ذلك (مسؤولون من) وزارتي الخارجية والمالية".

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية إن المحادثات ستجرى غدا الجمعة، وستركز على العقوبات على إيران.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحب قبل شهرين من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، والذي توصل إليه سلفه باراك أوباما وقوى عالمية أخرى، وأمر ترامب بفرض عقوبات مشددة على طهران.

وأعلن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، الشهر الماضي، أن واشنطن أبلغت حلفاءها بأن يتوقفوا عن استيراد النفط الإيراني بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي دعوة عارضتها أنقرة علنا.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قبل ثلاثة أسابيع، قائلا: "إيران جارة جيدة ولدينا علاقات اقتصادية، لن نقطع علاقاتنا التجارية مع إيران لأن دولا أخرى طلبت منا هذا".