وفد أمريكي يبحث مع مسؤولين أتراك العقوبات على إيران

وقال المسؤول لوكالة "رويترز": "سيقوم وفد أمريكي يجري حاليا محادثات في الهند بزيارة لأنقرة يوم الجمعة تتعلق بالعقوبات على إيران".
وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية إن المحادثات ستجرى غدا الجمعة، وستركز على العقوبات على إيران.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحب قبل شهرين من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، والذي توصل إليه سلفه باراك أوباما وقوى عالمية أخرى، وأمر ترامب بفرض عقوبات مشددة على طهران.
وأعلن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، الشهر الماضي، أن واشنطن أبلغت حلفاءها بأن يتوقفوا عن استيراد النفط الإيراني بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي دعوة عارضتها أنقرة علنا.
وصرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قبل ثلاثة أسابيع، قائلا: "إيران جارة جيدة ولدينا علاقات اقتصادية، لن نقطع علاقاتنا التجارية مع إيران لأن دولا أخرى طلبت منا هذا".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)