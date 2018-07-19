مصدر دبلوماسي: الاتحاد الأوروبي سيرد بالمثل على قرارات ترامب

امستردام — سبوتنبك. ونقلت صحيفة " فيتشافتسزفاخ" الألمانية، عن المصدر: "إذا فرض ترامب تعريفات عقابية على صادرات السيارات الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي سيرد بالمثل ويرفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة للفحم، والأدوية، والمنتجات الكيماوية".
ولفت المصدر: "الإجراءات المضادة ستكون أكثر اتساعا هذه المرة بسبب وجود الحجم التجاري الكبير الذي تمثله صادرات السيارات الأوروبية مقارنة بالحديد الصلب، فهناك حديث في بروكسل أن الإجراءات المضادة يمكن أن تبلغ ما يقارب 8.5 مليار يورو، بينما بلغت التدابير المضادة الأوروبية التي اتخذت رداً على القرار الأمريكي حول الفولاذ 2.8 مليار يورو".
وأشارت الجريدة إلى أن صادرات الفحم الأمريكي إلى أوروبا زادت بشكل حاد في السنوات الأخيرة.
يذكر أن ترامب قرر فرض رسوم جمركية على الألومنيوم والصلب بنسبة 10 في بالمئة و25 في المئة على التوالي، المستورد من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.
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