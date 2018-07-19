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17:19 19 يوليو/ تموز 2018
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    الاتحاد الأوروبي

    الاتحاد الأوروبي قلق من قانون "القومية" الإسرائيلي

    © REUTERS / FRANCOIS LENOIR
    العالم
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    أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس 19 يوليو/ تموز، عن قلقه من قانون "القومية" الإسرائيلي، الذي أقره البرلمان اليوم.

    وقال الاتحاد الأوروبي إن القانون "يمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير في البلاد، وسيعقد حل الدولتين للصراع العربي الإسرائيلي"، بحسب "رويترز".

    الكنيست الإسرائيلي
    © AP Photo / Ariel Schalit
    بالفيديو... نواب عرب في الكنيست يمزقون قانون "القومية"
    وقالت متحدثة باسم فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في إفادة صحفية: "نحن قلقون وعبرنا عن هذا القلق وسنستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق".

    وتابعت: "كنا واضحين جدا فيما يتعلق بحل الدولتين ونعتقد إنه السبيل الوحيد للمضي قدما وأي خطوة من شأنها تعقيد هذا الحل أو منع التوصل إليه وتحويله إلى حقيقة واقعة يتعين تجنبها".

    وأقرت إسرائيل قانون الدولة اليهودية، في وقت سابق اليوم الخميس، بعد أشهر من الجدل السياسي، وانتقده بشدة أبناء الأقلية العربية الذين قالوا إنه يؤسس للفصل العنصري.

    وبعد أشهر من الجدل السياسي، أقر البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 عضوا قانون "الدولة القومية" بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت.

    وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكنيست بعد التصويت: "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل"، بحسب "رويترز".

    والقانون رمزي إلى حد بعيد وينص على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".

    وينزع القانون أيضا عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.

    ويصل عدد العرب داخل الخط الأخضر إلى نحو 1.8 مليون شخص أي حوالي 20 في المئة من عدد السكان البالغ تسعة ملايين نسمة.

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    الكلمات الدلالية:
    الكنيست, القومية, أخبار, قانون, الاتحاد الأوروبي, إسرائيل
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