بوتين يدعو لمباشرة العمل على تمديد معاهدة "ستارت-3"

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه "إذا لم نباشر من الآن العمل على تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، فإن مدة سريانها ستنتهي بحد ذاتها بعد سنة ونصف".

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation موسكو: نطور الأسلحة كرد على الوضع الأمني العالمي... وتمديد اتفاقية "ستارت" مشروط

موسكو — سبوتنيك . وقال بوتين خلال كلمة في اجتماع سفراء روسيا ومندوبيها الدائمين الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية: "أود أن ألفت نظركم إلى أن مدة سريان معاهدة "ستارت-3" ستنتهي في عام 2021. وعلى وجه العموم، كان بإمكاننا أن نعيش بدونها حتى منذ عدة سنوات. إلا أننا اتخذنا خطوة صحيحة وأقدمنا على عقد هذه المعاهدة. أما اليوم، إذا لم نباشر من الآن بشكل مباشر في العمل على تمديد سريانها ففي هذه الحالة ستنتهي هذه المعاهدة بحد ذاتها."

ودخلت معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3"، التي وقعتها روسيا والولايات المتحدة في 2010 حيز التنفيذ في 5 شباط/ فبراير 2011. وهي تنص على تقليص عدد الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية على الغواصات بالإضافة إلى القاذفات الثقيلة إلى 700 قطعة وعدد الشحنات النووية إلى 1550 شحنة من كل طرف. وتنتهي مدة المعاهدة في عام 2021.

وتلزم هذه المعاهدة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بالقيام بتبادل المعلومات بشأن حالة الرؤوس المدمرة ووسائل النقل مرتين في العام.

وكان تاريخ 5 شباط/ فبراير الماضي، موعد تحقق الطرفين من معايير المعاهدة التي تنتهي مدتها في عام 2021.