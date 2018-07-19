إسبانيا ترفض تسلم زعيم إقليم كتالونيا السابق من ألمانيا

رفضت المحكمة الإسبانية العليا، اليوم الخميس 19 يوليو/تموز، تسلم الرئيس السابق للحكومة الكتالونية كارلس بوتشيدمون من ألمانيا.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المحكمة في بيان لها، إنها "رفضت تسلم الرئيس السابق للحكومة الكتالونية كارلس بودجمون من ألمانيا، على خلفية تهمة اختلاس الأموال العامة دون اتهامات التمرد".

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وأعلن ممثلو الادعاء الألمان عن خططهم لتسليم بوتشيدمون إلى إسبانيا، في أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار، حيث يشتبه في قيامه بالتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة بسبب دوره في حملة استقلال كتالونيا

وكانت محكمة ألمانية قضت، الأسبوع الماضي، بإطلاق سراح بودجمون بكفالة، وأعلنت أن تسليم الزعيم الكتالوني السابق إلى إسبانيا بسبب سوء استخدام الأموال العامة أمر ممكن.