مساعد الرئيس الروسي: لم نناقش عقد قمة جديدة مع أمريكا

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إنه لم يتم مناقشة عقد قمة جديدة بين روسيا والولايات المتحدة، حتى الآن، مشيرا إلى الدور المهم، الذي لعبته القمة الأخيرة في تحقيق التقارب بين البلدين.

موسكو — سبوتنيك. وتابع أوشاكوف، اليوم الخميس، ردا عن سؤال حول الاجتماع المقبل للزعيمين: "لم نناقش هذه القضية بعد".

© Sputnik . Evgeniy Biatov بيسكوف: بوتين وترامب في هلسنكي لم يناقشا قضية ياروشينكو

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على أن روسيا منفتحة على تطوير الاتصالات مع الولايات المتحدة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، مشددا على أن هذا ضروري للعالم بأسره، وأن روسيا منفتحة على تطوير الاتصالات مع الولايات المتحدة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

وأضاف أن هذا ضروري ليس فقط لشعبينا، ولكن أيضا للعالم كله، فنحن أكبر قوتين نوويتين، ولهذا نتحمل مسؤولية خاصة لضمان الاستقرار والأمن الاستراتيجي.

واختتمت في هلسنكي، يوم الاثنين الماضي، القمة الروسية الأمريكية، التي استمرت نحو 4 ساعات، وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تحسين العلاقات بين الدولتين، واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم، لكنها تحسنت بفضل هذه القمة، فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من جانبه أن هذه المباحثات مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين.

وتضمنت محادثات القمة رؤية البلدين لحل النزاعات في العالم، ومن بينها في سوريا، والخطوات الواجب اتخاذها للتوصل إلى حلول سلمية لهذه الأزمة.