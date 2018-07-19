ترامب يعلق على تغريم شركة "غوغل" في أوروبا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركة "غوغل" الأمريكية وتوعد بأن هذا الأمر لن يدوم طويلا.

وقال ترامب في تغريده على "تويتر"، اليوم الخميس: "فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 5 مليارات دولار على إحدى شركاتنا الكبرى، وهي شركة غوغل"، مضيفا: "لقد استغلوا حقا الولايات المتحدة، لكن هذا لن يدوم طويلا".

© Sputnik . Sergei Guseyev ترامب: اتطلع لعقد لقاء ثاني مع بوتين

وأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء 18 يوليو، فرض غرامة قياسية قدرها 4.3 مليار يورو على مجموعة "غوغل" الأمريكية.

وتأتي الغرامة لاستغلالها الموقع المهيمن لنظام "أندرويد" بطريقة تكرس تفوق تطبيقاتها ومحرك بحثها، وقالت شركة "غوغل" إنها ستستأنف فيما يتعلق بهذه الغرامة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأعلن مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أن بروكسل سترد بالمثل في حال قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع التعريفات الجمركية على صادرات السيارات الأوروبية، لافتا أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بزيادة الجمارك على الفحم والأدوية والمنتجات الكيميائية.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018

يذكر أن ترامب قرر فرض رسوم جمركية على الألومنيوم والصلب بنسبة 10 في بالمئة و25 في المئة على التوالي، المستورد من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.