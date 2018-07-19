سفير روسيا لدى اليونان يصف رد أثينا على بيان الخارجية الروسية بالمفرط

وصف سفير روسيا لدى اليونان، أندريه ماسلوف، اليوم الخميس، رد فعل وزارة الخارجية اليونانية على بيان الخارجية الروسية حول طرد الدبلوماسيين الروس من قبل أثينا بأنه رد مفرط.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك"، على هامش اجتماع السفراء الروس في مبنى وزارة الخارجية: "برأيي، كان بيان ماريا زاخاروفا صحيحا ومتوازنا، ورد فعل أثينا مبالغ فيه".

© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis عواقب خطوة أثينا تتبدى في موسكو

وأكد الدبلوماسي "نحن ننتظر إجراءات جوابية من جانبنا لأن هذه الإجراءات ستكون بدون شك". وذكر أنه لا يعرف توقيت وشكل رد الفعل وطبيعته. قائلا "عادة، هناك إجراءات مماثلة على هذه الممارسة".

وكانت وزارة الخارجية اليونانية قد أعلنت قبل ذلك، بأن التصريحات التي أدلت بها المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، هي مثال مميز لعدم احترام دولة أخرى، فضلا عن عدم فهم العالم الحديث الذي تتمتع فيه الدول بمساواة، بغض النظر عن حجمها، وتمتلك استقلاليتها ويمكنها تنفيذ سياسة خارجية مستقلة وديمقراطية ومتعددة الأوجه، وهذا المنطق السلبي دفع أربعة مواطنين روس لاتخاذ إجراءات أدت إلى ترحيلهم أو حظر دخولهم إلى اليونان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الأربعاء، بأن إجراءات مثل طرد الدبلوماسيين الروس من اليونان لن تبقى دون عواقب. مضيفةً بأنه في روسيا هناك تفهم بأن "الشعب اليوناني يجب أن يتواصل مع شريكه الروسي، وأن الروس لن يعانوا من الاستفزازات القذرة، التي، للأسف، تم زج أثينا فيها".

إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ستتخذ "تدابير المعاملة بالمثل" ردا على طرد اليونان لدبلوماسيين روس.