تشيجوف: العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي غير طبيعية في الوقت الحالي

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي غير طبيعية، لكن من المستحيل القول إن جميع الاتصالات مجمدة.

موسكو — سبوتنيك . وقال تشيجوف للصحفيين اليوم الخميس: "العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن غير طبيعية، وأعتقد أنه ليس من الضروري التكرار، والجميع يدركون ذلك".

وأشار المندوب الروسي، إلى أن موسكو لم تغلق أي من قنوات اتصال مع الاتحاد الأوروبي من تلقاء نفسها، وأنه من المبالغة التامة القول بأن كل شيء قد تم تجميده، لأننا ما زلنا نملك اتصالات عمل، لم تتوقف، ويستمر الحوار السياسي على مستويات مختلفة".

جدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية وبلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس / أذار عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا.

وتسعى موسكو من جانبها، لمواجهة هذا النهج الغربي وإعادة العلاقات مع الغرب إلى مجراها الطبيعي.