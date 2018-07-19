مقتل عضو في "حماس" في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة

قالت مصادر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومسؤولون طبيون إن ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة قتلت عضوا في "حماس" اليوم الخميس وأصابت ثلاثة آخرين.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه نفذ ضربة جوية، وقال إنها استهدفت مسلحين من "حماس" كانوا على وشك إطلاق بالونات مزودة بمواد قابلة للاشتعال لتعبر الحدود إلى إسرائيل، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت مصادر من حماس إن القتيل والمصابين أفراد أمن يعملون في موقع مراقبة قرب رفح في جنوب قطاع غزة.

ودمرت حرائق ناجمة عن بالونات مملوءة بغاز الهليوم وطائرات ورقية تحمل مواد حارقة أطلقها فلسطينيون من غزة إلى إسرائيل مساحات مزروعة خلال الشهور القليلة الماضية، وتعهدت إسرائيل بوقف هذه الهجمات حتى لو أدى ذلك لصراع أوسع نطاقا.

وتسببت الاشتباكات الأسبوعية على الحدود بين غزة وإسرائيل في تصاعد التوتر لشهور، وقتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 130 فلسطينيا خلال احتجاجات على الحدود تخرج كل أسبوع منذ مارس آذار.

وتقول إسرائيل إن حماس تدبر هذه المظاهرات التي تحمل اسم "مسيرة العودة الكبرى" لتوفير غطاء للمسلحين كي ينفذوا هجمات عبر الحدود، وتنفي حماس ذلك.

وزادت أعمال العنف عبر الحدود يوم السبت عندما أطلق نشطاء فلسطينيون أكثر من مئة صاروخ على إسرائيل بينما نفذ الجيش الإسرائيلي عشرات الضربات الجوية في القطاع الذي تحكمه "حماس".